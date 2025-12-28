Naši Portali
Kutija šibica

Juicy Maraska ide prema svom novom finalu

Autor
Damir Mrvec
28.12.2025.
u 22:22

U sutrašnjem polufinalu glavnog malonogometnog turnira Kutija šibica igrat će Juicy Maraska, CB Downtown, Franko's i Mobitel popravljaona&Windor.

Zanimljivo je kako nijedna utakmica nije završila raspucavanjem, a najneizvjesnije je bilo u susretu CB Downtowna i MNK Tića. Bilo je dugo 1:1, a onda su Tići ostali s igračem manje dvije minute prije kraja. To su iskoristili igrači CB Downtowna i pobijedili pogotkom Jurića. Momčad CB Downtowna pojačala se s Francom Jelovčićem.

Franko's je s 2:0 pobijedio Databox, a oba pogotka postignuta su u posljednjoj minuti. Prvo je mrežu zatresao Sertić, a potom i El-Saleh. Lanjski finalist, Juicy Maraska, pobijedio je Unijabeton s 3:0, a sva tri pogotka postigao je slovenski reprezentativac Denis Knežević.

- Nisam igrao na Kutiji tri godine. Eto, priključio sam se momčadi Juicy tek u četvrtfinalu. Prije nisam mogao igrati zbog obaveza u slovenskoj reprezentaciji. Lijepo je igrati pred punim tribinama i ovo ću sigurno dugo pamtiti kao predivan doživljaj - rekao je Knežević.

I u posljednjem četvrtfinalu, pred gotovo 5000 gledatelja, Mobiteli popravljaona&Windor uvjerljivo su svladali Konobu Didov san s 4:1.

U finalu ovogodišnje Kutije šibica za žene igrat će ŽNK Dinamo Zagreb i MC Plus Agram. Dinamo će braniti dvostruki naslov, a MC Plus Agram pokušat će ponoviti uspjeh iz 2018. godine kada su jedini put osvojile Kutiju.

MC Plus u finalu će biti pojačan za igračice Dujmović i Đoković, koje zbog privatnih obveza nisu mogle igrati u polufinalu. Dinamo Zagreb je bez većih poteškoća svladao sastav Alumnus Barber Shop Sabo s 5:0. MC Plus Agram u drugom je polufinalu tek nakon raspucavanja pobijedio Michieli Tomić sa 4:2 (1:1).

U finalu veteranskog turnira igrat će Raja iz Sarajeva i CB Sport&SC Flegar Zloćo i prijatelji. Raja iz Sarajeva prošla je u finale nakon raspucavanja, jer poslije 40 minuta mreže su mirovale. U drugom polufinalu CB Sport&SC Flegar Zloćo i prijatelji pobijedili su Corte bar Trogir s 2:0, pogocima Krasnićija i Tomića.

