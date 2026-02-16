Zaradio je ogroman novac, a danas ima pomalo neobičan hobi: 'Iskreno, ni malo ne žalim zbog toga'

Gotovo tri godine nakon što je kopačke objesio o klin, legendarni Belgijanac Eden Hazard uživa u obiteljskom životu, daleko od pritiska profesionalnog nogometa koji ga je pratio tijekom blistave karijere. U iskrenom intervjuu za Guardian, otkrio je kako je nogometnu loptu zamijenio volanom. "Moj život je prilično jednostavan. Otac sam petero djece, trenutno sam više taksist nego nogometaš, ali to je u redu. Donio sam odluku zbog obitelji, djece, vremena i hrane. Život prolazi jako brzo, posebno u nogometu. Jučer sam imao devetnaest godina, a danas imam trideset i pet. Morate uživati u životu, ne samo u nogometu, već u svemu", poručio je Hazard, ističući da ne žali zbog odluke o prekidu karijere koju su obilježile i brojne ozljede.

Tijekom razgovora prisjetio se i jedne anegdote za pamćenje iz vremena dok je nosio dres Chelseaja, a na klupi londonskog kluba sjedio je Jose Mourinho. Hazardov opušteni pristup životu ponekad ga je dovodio u nevolje, a jedna takva situacija dogodila se nakon kratkog izleta u Francusku. "Otišao sam u Lille gledati utakmicu i na povratku sam izgubio putovnicu. Zbog toga sam zakasnio i propustio trening. U sljedećoj utakmici Mourinho me izbacio iz momčadi i rekao da je to isključivo moja krivica", sa smiješkom se prisjetio belgijski majstor.

Modrićev suigrač otkrio strogo čuvanu tajnu: ‘Pazite kako su Luku svi zvali u našoj svlačionici’ Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ipak, s najvećim ponosom govori o danima provedenim u dresu belgijske reprezentacije, a posebno je istaknuo jedan turnir kao vrhunac svoje karijere. "Svjetsko prvenstvo 2018. godine bilo je nevjerojatno. Imao sam priliku igrati sa svojim bratom. Biti kapetan svoje zemlje je nešto nevjerojatno. Osjećali smo da je Belgija bila iznimno jaka tih godina. Iako na kraju nismo osvojili naslov, i danas mnogi kažu da smo bili bolja momčad od Francuske, što me čini iznimno ponosnim", izjavio je Hazard, čija je generacija osvojila brončanu medalju u Rusiji.

Njegova odluka o umirovljenju nije iznenadila mnoge poznavatelje nogometa, budući da je Hazard oduvijek bio poznat kao igrač koji je nogomet doživljavao prvenstveno kao igru i zabavu, a ne kao posao koji zahtijeva spartanski režim. Često je bio na meti kritika zbog viška kilograma i nedovoljne posvećenosti treninzima, osobito tijekom svog mandata u Real Madridu. Ipak, njegova genijalnost na terenu i sposobnost da jednim potezom riješi utakmicu ostat će upisani u povijest nogometa, a on sam danas, kako kaže, najviše uživa u malim životnim radostima i vremenu provedenom s obitelji.