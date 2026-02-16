Naši Portali
NAVIJAČI SU ODUŠEVLJENI

Francesco Totti se vraća u Romu, još se ne zna koja će mu biti funkcija

Francesco Totti attends a ceremony in Moscow
EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
16.02.2026.
u 18:42

"Za mene je Roma moj dom, oduvijek je bila, čak i kad nisam tamo," kazao je Totti za Sky Sport Italia

Bivša zvijezda talijanskog nogometnog velikana Rome Francesco Totti (49) korak je do povratka na Olimpico. Totti je potvrdio talijanski medijima kako je vrlo blizu povratka u Romu, no za sada nije poznato u kojoj ulozi.

"Za mene je Roma moj dom, oduvijek je bila, čak i kad nisam tamo," kazao je Totti za Sky Sport Italia.

"U posljednje vrijeme kruže glasine. Istina je, razgovaramo, raspravljamo o nekim detaljima i odlučujemo što je najbolje za sve. Nadam se da ćemo uskoro riješiti ovu situaciju," dodao je.

Totti je cijelu igračku karijeru proveo u Romi i klupski je rekorder po broju nastupa (786) i broju golova (307). U dresu "vučice" osvojio je naslov prvaka (2001), dva Kupa (2007, 2008) i talijanski Superkup (2001, 2007).

Karijeru je završio 2017. godine, postavši direktor kluba, no u lipnju 2019. je podnio ostavku nakon sukoba s vlasnikom kluba Jamesom Pallottom.
Roma Francesco Totti

