Otkriveni detalji najromantičnijeg trenutka Olimpijskih igara, ovo je bilo planirano mjesecima

Tjedan koji će američka skijašica Breezy Johnson pamtiti do kraja života započeo je na zaleđenoj stazi Olimpia delle Tofane, mjestu koje je za nju istovremeno bilo poprište najveće boli i najvećeg trijumfa. Ova 30-godišnja sportašica iz Wyominga osvojila je zlatnu medalju u spustu na Zimskim olimpijskim igrama 2026., donijevši Sjedinjenim Američkim Državama prvo odličje na Igrama. Postala je tek druga Amerikanka u povijesti, nakon legendarne Lindsey Vonn 2010. godine, kojoj je to uspjelo. Ironično, upravo je u Cortini, samo nekoliko tjedana prije Igara u Pekingu 2022., doživjela ozljedu koljena koja ju je spriječila da se natječe kao jedna od glavnih favoritkinja. Sada se, na istom snijegu, popela na najvišu stepenicu postolja, zatvorivši bolan krug na najljepši mogući način.

No, kako se kasnije pokazalo, osvajanje olimpijskog zlata bio je tek prvi čin njezine filmske priče. Samo nekoliko dana kasnije, nakon utrke superveleslaloma, sudbina je pripremila novi, neočekivani zaplet. Tijekom vožnje, Johnson je napravila pogrešku, zakačila jedna vrata i izletjela sa staze, završivši u zaštitnoj ogradi. Iako neozlijeđena, osjećala se, kako je sama rekla, "glupo i djetinjasto". Dok je shrvana klizala prema ciljnoj ravnini, očekujući tek riječi utjehe, dočekalo ju je najveće iznenađenje života. Njezin dugogodišnji dečko, Connor Watkins, čekao ju je okružen članovima američke reprezentacije i televizijskim kamerama. U trenutku kada je očekivala suosjećanje, on je kleknuo na jedno koljeno.

Are you Ready for It? Taylor Swift has joined the chat at #MilanoCortina2026 👀



The pop megastar congratulated Olympic champion Breezy Johnson after she got engaged at the finish line. 🫶#WinterOlympics #AlpineSkiing @milanocortina26 | @taylorswift13 | @TeamUSA pic.twitter.com/DexwH7sIOw — The Olympic Games (@Olympics) February 13, 2026

- Osjećala sam se kao, 'Čovječe, svi će otići, ostat ću ovdje sama'... A onda je on kleknuo, a ja sam pomislila: 'Oh'", ispričala je kasnije.

Emocije su je preplavile i kroz suze je izgovorila "da", pretvorivši dan koji je započeo sportskim neuspjehom u apsolutnu pobjedu.

- Sada ne mogu reći je li mi najdraži tjedan u životu bio onaj kad sam se zaručila ili onaj kad sam osvojila olimpijsko zlato. Jednostavno smo spojili dva najveća trenutka - duhovito je komentirala za Vogue.

Prosidba je bila planirana mjesecima, a svaki detalj nosio je duboko osobno značenje. Connor, voditelj građevinskih projekata koji je Breezy upoznao prije dvije i pol godine preko aplikacije za upoznavanje Bumble, zaprosio ju je prstenom od bijelog zlata s plavim safirom, čiji je dizajn osmislio uz pomoć njezine prijateljice i skijašice Avital Carroll. No, ono što je priču učinilo globalnim fenomenom bila je poveznica s glazbenom ikonom Taylor Swift. Prsten se nalazio u drvenoj kutijici na kojoj je bio ugraviran stih iz njezine pjesme "The Alchemy". Breezy, deklarirana obožavateljica pjevačice, objasnila je kako se par poistovjetio s pjesmom koja govori o ljubavi sportaša i pjesnika, gdje je ona sportašica, a on "pjesnik" u njihovoj vezi.

- Kao sportaš dođeš do točke u kojoj je pobjeda stvarno super, ali najljepši dio je moći je podijeliti s ljudima koje voliš - objasnila je.

Priča o zarukama uz stihove Taylor Swift ubrzo je postala viralna, a na kraju je stigla i do same pjevačice. Na objavu o zarukama na Instagramu, Swift je osobno ostavila komentar, citirajući drugi stih iz iste pjesme: Gdje je trofej? On samo trči prema meni. Reakcija je Breezy ostavila bez teksta. - Ne znam što je bolje, olimpijsko zlato ili ovaj komentar - odgovorila je pjevačici u šali, nudeći joj domaći kruh kao poklon za zaruke i poduku iz skijanja.

Čak je i njezina kolegica iz reprezentacije, najveća skijašica svih vremena Mikaela Shiffrin, priznala:

- Nikad u životu nisam bila toliko ljubomorna na Breezy.

Životni put Breezy Johnson od početka je bio nekonvencionalan. Rođena je kao Breanna Noble Johnson, a nadimak "Breezy" (op.p. što na engleskom znači povjetarac) dala joj je baka. Nadimak joj je toliko pristajao da su joj roditelji u srednjoj školi i zakonski promijenili ime. Odrasla je u Jackson Holeu u Wyomingu, a skijati je počela s tri godine pod paskom oca Grega, bivšeg skijaša. Njezin talent bio je neupitan te se brzo probijala kroz američki skijaški sustav, debitiravši u Svjetskom kupu 2015. godine. Njezina karijera išla je uzlaznom putanjom sve do 2017., kada je započeo niz nesreća koje su testirale granice njezine fizičke i mentalne izdržljivosti.

Niz teških ozljeda započeo je prijelomom tibijalnog platoa 2017. godine. Nakon što se oporavila i nastupila na svojim prvim Olimpijskim igrama u PyeongChangu 2018., uslijedio je još teži udarac: puknuće prednjeg križnog ligamenta (ACL) desnog koljena, zbog čega je propustila cijelu sezonu 2019. Taman kad se vraćala na snijeg, u lipnju 2019. pokidala je stražnji križni i medijalni kolateralni ligament u lijevom koljenu. Te dvije ozljede udaljile su je od natjecanja na duge 22 mjeseca. Vratila se jača no ikad, nižući postolja u Svjetskom kupu, da bi je sudbina ponovno testirala uoči Igara u Pekingu 2022. Zbog ozljede koljena na treningu morala je otkazati nastup, i to u trenutku kada je bila druga spustašica svijeta i najveća nada za medalju.

Kao da borba s vlastitim tijelom nije bila dovoljna, Breezy se suočila i s administrativnim izazovom koji ju je ponovno udaljio sa staza. Od listopada 2023. do prosinca 2024. služila je 14-mjesečnu suspenziju koju joj je izrekla Američka antidopinška agencija zbog tri propuštena testa u periodu od 12 mjeseci, što je pravilo poznato kao "Whereabouts Failures". Sportašica je to pripisala administrativnoj pogrešci, a taj mračni period bio je i veliki test za njezinu vezu s Connorom, koja je tada bila u relativno ranoj fazi. No, upravo je ta nedaća ojačala njihovu vezu. Connor, koji na prvom spoju nije ni znao da izlazi s olimpijskom skijašicom, bio joj je najveća podrška. Nakon što je odslužila suspenziju, Breezy Johnson vratila se skijanju s novom snagom i nevjerojatnom gladi za pobjedom. Njezin povratak nije bio samo povratak, bila je to oluja. Na Svjetskom prvenstvu 2025. godine osvojila je zlatnu medalju u spustu, najavivši ono što će uslijediti. Godinu dana kasnije, u Cortini, popela se na olimpijski tron.