Stela Rade oglasila se nakon Dore, otkrila je i svoje mišljenje o pobjednicama: 'Dušu sam isplakala'

Samo dan nakon velikog finala Dore 2026., u kojem je s emotivnom baladom "Nema te" osvojila treće mjesto, pjevačica i kantautorica Stela Rade obratila se svojim obožavateljima putem Instagrama. U ležernom i iskrenom videu snimljenom iz kreveta, još uvijek pod snažnim dojmom svega što se dogodilo, zahvalila je svima na podršci i podijelila svoje razmišljanje o cjelokupnom iskustvu, koje je opisala kao "definitivno najljepše na svom glazbenom putu".

"Toliko sam sretna da sam bila dio te priče ove godine", započela je Stela, vidno umorna, ali sretna. Posebno se zahvalila publici na bezbrojnim porukama podrške koje su joj, kako kaže, ponovno pokazale koliko je ljudi prati. Istaknula je kako joj je ta podrška posebno značila jer se ove godine predstavila baladom, iako zna da većina njezinih obožavatelja preferira njezinu energičniju i "luđu" stranu. "Vi ste bez obzira na to bili tu, bili podrška i ponovno pokazali da ste tu za mene, bez obzira što ja izvodim", poručila je zahvalno.

Jedan od najemotivnijih dijelova njezine objave bio je osvrt na pobjedu grupe LELEK, koja će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji. Stela je otkrila da se tijekom Dore iznimno zbližila s članicama grupe i njihovim timom te da je njihova pobjeda u njoj izazvala nevjerojatan ponos. "Ja sam jučer dušu isplakala. Nisam znala da u meni postoji toliko intenzivna emocija ponosa", priznala je pjevačica. Dodala je kako smatra da je sve ispalo točno onako kako je trebalo biti te da su pobjednice uložile ogroman trud i apsolutno zaslužile pobjedu.

"Vi niste svjesni koliko je tu truda uloženo. Sad nam ostaje samo da ih podržimo do kraja jer fakat zaslužuju", zaključila je, pozvavši sve da stanu iza hrvatskih predstavnica. Njezin sportski duh i iskrena sreća zbog uspjeha kolega oduševili su njezine pratitelje, koji su u komentarima pohvalili njezinu veličinu. "Prekrasna poruka! Bravo Stela, u ovoj objavi se vidi tvoj uspjeh! Biti duboko sretan u zajedničkoj sreći je sve", samo je jedan od komentara podrške.

Iako je natjecanje tek završilo, Stela već gleda prema naprijed. Iskustvo na Dori dalo joj je, kaže, novi vjetar u leđa i motivaciju da se ponovno prijavi, ali ovaj put s nečim potpuno drugačijim. "Toliko sam nabrijana ponovno se prijaviti na Doru s nečim totalno ludim. Kao, ovo smo prošli, idemo sad nešto drugo", najavila je kroz smijeh, dajući naslutiti da od nje možemo očekivati povratak energičnijem zvuku koji spaja pop i tradicionalnu glazbu, a po kojem je i postala prepoznatljiva.

Objava je brzo prikupila brojne pozitivne reakcije, a obožavatelji su joj poručili da je za njih ona pobjednica. "Imala si tako emotivan performans", "Ma najbolja si", nizali su se komentari. Stela je ovom objavom još jednom potvrdila svoj status jedne od najautentičnijih mladih zvijezda na domaćoj sceni, čija iskrenost i talent osvajaju srca publike diljem regije.