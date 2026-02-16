Naši Portali
HNL

Promijenjen termin derbija Hajduka i Dinama: Evo zašto je to dobra vijest za navijače

VL
Autor
Karlo Koret
16.02.2026.
u 12:51

Termin se zamijenio s onim u kojem su svoju utakmicu 25. kola trebali odigrati Vukovari i Rijeka u Gradskom vrtu

Hajduk i Dinamo ove su sezone već odigrali dva velika derbija. Prvi se u sedmom kolu odigrao u Splitu gdje je Dinamo slavio s 2:0, a u 16. kolu na Maksimiru nije bilo pobjednika, utakmica je završila 1:1. Treću priliku za prvu pobjedu nad najvećim rivalom bijeli će imati osmog ožujka na svom Poljudu, a danas je izašla vijest kako je termin te utakmice promijenjen.

Utakmica se prvotno trebala igrati u nedjelju 8. ožujka od 17:45, no HNS je odlučio promijeniti termin utakmice i premjestiti ju na raniji termin od 15 sati. Tu će vijest s oduševljenjem dočekati brojni navijači budući da HRT ima prava na prenošenje samo jedne utakmice po kolu i to one koja se igra u nedjelju u ranijem terminu. Tako će utakmicu uživo moći pratiti i oni koji nemaju pristup kanalu MAXSporta na Max TV-u koji prenosi sve utakmice HNL-a.

Modrićev suigrač otkrio strogo čuvanu tajnu: ‘Pazite kako su Luku svi zvali u našoj svlačionici’

Termin se zamijenio s onim u kojem su svoju utakmicu 25. kola trebali odigrati Vukovari i Rijeka u Gradskom vrtu - od 15 sati, no taj susret je pomaknut na 17:45.

Do sljedećeg derbija, Hajduk očekuje Jadranski derbi s Rijekom na Poljudu ovog vikenda, potom će gostovati u Varaždinu u 24. kolu HNL-a te im slijedi novi dvoboj s Rijekom, ovoga puta na Rujevici u četvrtfinalu Kupa. Dinamo ima podosta zgusnutiji raspored budući da će prije derbija odigrati dvije utakmice s Genkom u playoffu Europske lige, gostovati u Varaždinu i potom dočekati Goricu u HNL-u te odigrati kup utakmicu s Kurilovcem.
Ključne riječi
promjena Termin derbi HNL Hajduk Dinamo

