VIDEO Skandalozna snimka: Trener u Srbiji gnjusno vrijeđao igračice, bilo je i maloljetnih

Sportski spektakl koji se trebao pamtiti po borbenosti i neizvjesnosti pretvorio se u prvorazredni skandal. U petak, 13. veljače 2026. godine, u beogradskoj dvorani "Prof. dr. Branislav Pokrajac" odigran je derbi 16. kola srpske odbojkaške Superlige za žene. Crvena zvezda je nakon dramatične borbe u pet setova svladala vječnog rivala Partizan rezultatom 3-2 (25:19, 18:25, 19:25, 25:18, 15:13), no pobjeda je ostala potpuno zasjenjena događajem koji s profesionalnim sportom ne bi smio imati nikakve veze. U središtu pozornosti našao se trener Partizana, Nenad Živanović, čije je ponašanje tijekom minute odmora zgrozilo sportsku javnost u cijeloj regiji.

Incident se dogodio tijekom prvog seta, pri vodstvu Crvene zvezde od 22:15, kada je Živanović pozvao time-out kako bi dao upute svojim igračicama. Međutim, umjesto taktičkih savjeta, uslijedila je bujica gnjusnih uvreda. Na snimci koja se munjevito proširila društvenim mrežama čuje se kako trener urla na svoje odbojkašice, koristeći najvulgarniji uličarski rječnik. "Znači kakve ste pi*****ne, brate, nevjerojatno. Boli vas k***c da igrate, da pustite ruku...", samo je dio prostačkog monologa koji je šokirao sve koji su snimku vidjeli i čuli.

Ono što cijelom slučaju daje dodatnu, posebno zabrinjavajuću dimenziju jest činjenica da Nenad Živanović vodi iznimno mladu ekipu. Prema dostupnim podacima, u sastavu Partizana nalazi se čak osam maloljetnih igračica, što verbalni ispad trenera čini još težim i apsolutno neprihvatljivim. Umjesto da bude pedagog i uzor mladim sportašicama na početku njihovih karijera, Živanović si je dopustio rječnik nedostojan bilo kakvog javnog prostora, a kamoli sportskog terena na kojem odgaja buduće generacije.

Reakcije nisu izostale. Najoštrije je bilo Ministarstvo sporta Srbije, koje je službeno osudilo ponašanje trenera kao "potpuno neprimjereno" te pozvalo klub i Odbojkaški savez Srbije na hitno i adekvatno sankcioniranje. Ubrzo se oglasio i sam Odbojkaški klub Partizan, koji je u službenom priopćenju izrazio "duboko žaljenje zbog neetičkog ponašanja" te potvrdio da je protiv trenera Živanovića pokrenut disciplinski postupak. Klub se javno ispričao igračicama, navijačima i cjelokupnoj sportskoj javnosti, naglasivši kako takvo ponašanje nije i neće biti prihvatljivo, bez obzira na emocije koje derbi nosi.

Nenad Živanović (44) na klupi ženskog odbojkaškog kluba Partizan nalazi se od 2023. godine, a prije toga je tri godine bio pomoćnik u muškoj sekciji istog kluba. U svojoj karijeri radio je i kao pomoćni trener u muškom klubu Crvene zvezde. U sportskim krugovima slovi za jednog od perspektivnijih srpskih trenera, no ovaj mu je ispad bacio golemu mrlju na karijeru i ugled. Incident je pokrenuo lavinu komentara u javnosti, koja je jednoglasna u osudi ovakvog ponašanja u profesionalnom sportu, pogotovo u radu s mladima.