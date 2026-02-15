Ljute suparnice na stazi su se prvo zagrlile a onda i poljubile

Valentinovo za pamćenje u ledenom kanalu Olimpijskih igara! Skeletonašice Kim Meylemans (29) i Nicole Rocha Silveira (31) najprije su odmjerile snage u olimpijskoj utrci, a potom se, pred očima cijelog svijeta, zagrlile i poljubile.

Odmah nakon prolaska kroz cilj Brazilka Silveira (11. mjesto) potrčala je prema Belgijki Meylemans, koja je na kraju osvojila šesto mjesto. Uslijedio je emotivan zagrljaj, suze i trenutak koji je nadilazio sport. Par zajedno nastupa na drugim uzastopnim Zimskim olimpijskim igrama, a od prošle godine su u braku.

Meylemans, rođena u Ambergu, u mlađim je kategorijama nastupala za Njemačku, da bi 2018. godine prvi put sudjelovala na Olimpijskim igrama pod belgijskom zastavom. Silveira, ovogodišnja nositeljica brazilske zastave, olimpijski je debi imala 2022. godine. Prije dvije godine zaručile su se u još jednoj dirljivoj priči – tijekom romantične vožnje brodom Silveira je zaprosila Meylemans. Njezina reakcija bila je: „Nooooo!“, ali samo zato što je i sama planirala isto – i također imala prsten spreman.

Vjenčale su se 1. kolovoza, no veliko slavlje s obitelji i prijateljima tek slijedi. Proslava je odgođena do završetka Zimskih olimpijskih igara u Cortini, nakon čega će nadoknaditi svečani trenutak s najbližima.

- Okružene našim obiteljima izgovorile smo ‘da’ – zauvijek. Ne možemo biti sretnije što jedna drugu smijemo zvati suprugama, objavile su nekoliko dana nakon civilnog vjenčanja na Instagramu. Svoju su vezu javno obznanile u prosincu 2021. godine. Od tada zajedno treniraju – a potom se na natjecanjima natječu jedna protiv druge.

To im, kako su same isticale, ne predstavlja problem. Meylemans je jednom prilikom objasnila:

- Nije kao da stojimo jedna nasuprot drugoj. Ne ulazimo u ring i ne borimo se izravno. Zato je pomalo nerealno misliti da smo prave suparnice. Silveira je dodala: Zabavno je, ali i izazovno.

U Cortini su ostale bez željene medalje, no na Valentinovo su osvojile nešto drugo – srca olimpijskih navijača diljem svijeta.