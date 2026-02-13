Srebrna klizačica SAD-a ubijena na drive-thru: Naručila je kavu, a serijski pljačkaš joj je oduzeo život

Bivša američka reprezentativka u sinkroniziranom klizanju, Gabrijel „Sam“ Linehan, ubijena je u 28. godini tijekom brutalne oružane pljačke u St. Louisu. Njezin tragičan kraj šokirao je sportsku zajednicu, koja se oprašta od voljene trenerice i mentorice čiji je život ugašen u besmislenom činu nasilja.



Tog kobnog dana, oko 10 sati ujutro, Sam se svojim automobilom zaustavila u „drive-thru“ redu popularnog lanca Starbucks u četvrti Tower Grove East u St. Louisu, vjerojatno kako bi uzela jutarnju kavu prije odlaska na trening ili nekih drugih obaveza. Prizor koji je uslijedio pretvorio je tu svakodnevnu rutinu u scenu iz najgore noćne more. Sigurnosne kamere zabilježile su trenutak koji ledi krv u žilama. Muškarac odjeven u radnički prsluk visoke vidljivosti i s kacigom na glavi prišao je njezinom vozilu. Umjesto da prođe, zastao je, izvukao oružje i uperio ga u nju. Njegov motiv bio je hladan, proračunat i smrtonosan, a Sam Linehan našla se na krivom mjestu u krivo vrijeme, kao nevina žrtva nasumičnog i brutalnog zločina.

Život Gabrijel „Sam“ Linehan, bivše američke reprezentativke u sinkroniziranom klizanju i cijenjene trenerice, bio je ispunjen strašću prema ledu, predanošću sportu i ljubavlju prema mladim generacijama koje je podučavala. Njezin osmijeh i energija bili su zaštitni znak klizačkog kluba Metro Edge u St. Louisu, gdje je radila kao mentorica i uzor stotinama mladih klizačica. Njezin klizački klub, St. Louis Synergy, nakon tragične vijesti oprostio se od nje dirljivim riječima, opisujući je kao „dragocjenu klizačicu, trenericu, mentoricu i prijateljicu čiji je utjecaj sezao daleko izvan leda“.

Njezina sportska karijera bila je jednako impresivna. Kao članica tima St. Louis Synergy, predstavljala je Sjedinjene Američke Države na prvenstvu u sinkroniziranom klizanju 2014. godine, gdje je osvojila srebrnu medalju, što je bio vrhunac njezine natjecateljske karijere. No, njezin talent nije bio jedino što ju je izdvajalo. Dugogodišnja trenerica Ramona Peterson za medije je izjavila kako je Sam bila „daleko jedno od najprirodnije talentirane djece koje je ikad trenirala“, no odmah je dodala da je, „osim toga, bila nevjerojatno predana“.