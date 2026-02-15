Iva Majoli emotivnom porukom odala počast srpskoj tenisačici: 'Počivaj u miru, draga'

žSrpski sport zavijen je u crno nakon vijesti o pogibiji Tatjane Ječmenice-Jevtić. Bivša tenisačica i izbornica Fed Cup reprezentacije Srbije tragično je preminula u 47. godini u prometnoj nesreći u petak navečer na obilaznici oko Beograda. Do nesreće je došlo oko 21 sat na petlji Orlovača kada je, prema prvim informacijama, Ječmenica upravljala terencem te nakon promašenog izlaza pokušala voziti unatrag, nakon čega je na njihovo vozilo naletio kamion. Preminula je na mjestu događaja, dok je njezin suprug Darko Jevtić teško ozlijeđen. Izvučen je iz smrskanog vozila pri svijesti, no kasnije je stavljen u induciranu komu i liječnici se bore za njegov život.

Vijest je duboko potresla cijelu tenisku zajednicu, a od nekadašnje kolegice oprostila se i proslavljena hrvatska tenisačica Iva Majoli. Generacijski bliske, dijelile su terene tijekom devedesetih. Majoli je na društvenoj mreži objavila Tatjaninu fotografiju uz dirljive riječi: "Počivaj u miru, draga Tatjana", dodavši emotikone slomljenog srca i suza. Sućut su uz nju izrazili i drugi teniski velikani.

Foto: Screenshot Instagram

Tatjana Ječmenica rođena je 4. srpnja 1978. u Novom Sadu, gradu koji je svijetu dao i Moniku Seleš, s kojom je u djetinjstvu dijelila isti klub. Kao veliki talent, najbolji plasman ostvarila je 1996. kao 72. tenisačica svijeta. Nastupila je na sva četiri Grand Slam turnira, a najveći uspjeh bili su joj drugi krugovi na US Openu 1995. i Roland Garrosu 1996. godine. Osvojila je šest ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i tri u parovima.

Nakon igračke karijere posvetila se trenerskom poslu. U dva navrata vodila je srpsku Fed Cup reprezentaciju, od 2005. do 2007. te ponovno od 2014. do svoje smrti. Nažalost, njezinu je karijeru obilježila i ranija tragedija. Godine 1997. u prometnoj nesreći poginuo je njezin trener Dragan Ćirić Šeki, što ju je duboko pogodilo i natjeralo na pauzu. Iza sebe je ostavila supruga Darka, za čiji se život liječnici bore, i sina Aleksu.