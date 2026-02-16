Sramota je postavljati ultimatum Daliću, a napadi na njega više nisu slučajni

Posljednjih dana u dijelu medija pojavila se pomalo nevjerojatna teza da aktualni hrvatski izbornik Zlatko Dalić mora što prije odlučiti o svom statusu u reprezentaciji, jer Dalićev potencijalni nasljednik trebao bi se, eto, već sada početi spremati za taj potencijalni posao. Neki su otišli i korak dalje te su za Dalićeva nasljednika već proglasili Slavena Bilića, a bivši izbornik, uz pregršt ponuda koje iz dana u dan dobiva, mora znati isplati li mu se sve te silne ponude odbijati ili pričekati poziciju na kojoj je već bio od 2006. do 2012. godine.

Pa je li moguće da nakon svega što je napravio s Hrvatskom to radimo Zlatku Daliću? Najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti, sa srebrom i broncom na svjetskim prvenstvima i srebrom u Ligi nacija, zaslužuje više poštovanja, a nikako ne zaslužuje postavljanje ultimatuma do kada mora produljiti ugovor koji mu istječe po završetku SP-a u Americi.

Zanimljivo, ugovor s reprezentacijom po završetku SP-a istječe i Dalićevu dugogodišnjem rivalu Dideru Deschampsu, no Francuzi i ne pomišljaju svom najdugovječnijem izborniku postavljati ultimatum kakav smo mi počeli postavljati Daliću. Jer Deschamps nakon 14 godina na klupi ima takav status da će nakon SP-a sam procijeniti ima li i dalje smisla, odnosno ambicije voditi trikolore. Identičan bi status, nakon devet godina s vatrenima, morao imati i Dalić.

Ugovor je za Zlatka Dalića ionako nebitan, nije mu bio važan bio ni prva tri mjeseca dok je Hrvatsku vodio kao izbornik bez stalnog statusa. Uostalom, Dalić bi, zbog fantastičnog posla koji radi s Hrvatskom i zbog nikad uvjerljivijih kvalifikacija koje su iza nas, mogao sutra potpisati novi dvogodišnji ugovor, a onda nakon eventualnog neuspjeha na SP-u i prijevremenog raskida dobiti veliku otpremninu. No aktualnom izborniku otpremnina je potpuno nebitna, on će iz reprezentacije otići sam onoga trenutka kad procijeni da vatrenima više ne može donijeti napredak. I zato pustimo Dalića da se u miru sprema za SP i pokuša nam donijeti još veselja kao što je to činio na SP-ima 2018. i 2022., a što se tiče njegova potencijalnog nasljednika, on će itekako imati dovoljno vremena da se spremi za mjesto izbornika, čak i ako to sazna po završetku SP-a. Jer, SP završava dva i pol mjeseca prije nego što reprezentacija odigra svoju iduću utakmicu, krajem rujna u Ligi nacija.

Bilić, ili netko drugi, u dan-dva preuzimaju klubove koji su u rasulu, pa kako im onda neće biti dovoljna dva i pol mjeseca za kvalitetno preuzimanje reprezentacije u kojoj je sve već posloženo? Onaj koji dođe iza Dalića, dobit će momčad u kojoj se znaju pravila ponašanja i u kojoj postoji apsolutni kult reprezentacije. Ako hrvatska reprezentacija ima 10 katova, svih 10 je posloženo vrhunski, a novi izbornik tek će morati provjeriti prokišnjava li koji od crjepova na krovu i onda to malo pokrpati. Potpuno je to suprotna situacija od one koju je krajem 2017. po preuzimanju vatrenih zatekao Dalić. Hrvatska je tada bila u kaosu, s realnim šansama da ostane bez SP-a, a Dalić je posao dobio zato što ga nitko drugi nije htio, odnosno jer su ga neki prije odbili.

Najnoviji ultimatum Daliću, kao i nedavni napadi na njegovu obitelj, očito nisu slučajni, no on se može pogledati u zrcalo. On u reprezentaciju nije došao uz Mamićev poguranac kao brojni njegovi prethodnici, a nije došao ni na način kao gore spomenuti Slaven Bilić 2006. godine. Nakon otkaza Cici u ljeto 2006. Vlatko Marković već je odabrao Branka Ivankovića za izbornika, no kada je Zdravko Mamić to saznao, zajedno s Hajdukom napravio je pritisak preko politike pa je uslijedio famozni Sanaderov poziv Markoviću: "Vlatko, čujem da ste odabrali izbornika, ali i ja imam jednog odličnog kandidata." Mudri Bugojanac dao je prvo Sanaderu riječ, a kada je tadašnji premijer rekao: "Mislim da je Bilić najbolji kandidat", Vlatko je prvo zastao pa replicirao: "Bravo, predsjedniče, on je i moj idealan kandidat." Tanac je tako izvisio, a Bilić postao izbornik... Ujedno i posljednji koji nas nije odveo na veliko natjecanje, 2010. na SP u JAR-u.

Možda Dalić nekima smeta i zato što je, za razliku od prethodnika, potpuno neovisan, jer nikome nije ništa dužan, jer na mjesto izbornika nije došao uz pomoć Mamića, premijera, menadžera...