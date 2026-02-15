Drama u Formuli E: Kći Richarda Hammonda zabila se u zid pri velikoj brzini

Prava drama odvila se na stazi u Jeddahu u Saudijskoj Arabiji, gdje je Izzy Hammond, kći poznatog britanskog voditelja Richarda Hammonda, doživjela težak sudar tijekom nastupa u Evo Seriesu – natjecanju u kojem influenceri i poznate osobe voze bolide Formule E.

Izzy je u formatu dvoboja, u kojem dvije momčadi voze brze krugove za bod, ušla prebrzo u zavoj te zbog podupravljanja izgubila kontrolu nad vozilom. Njezin bolid momčadi Lola snažno je udario prednjim desnim dijelom u zaštitnu ogradu u zavoju broj 13. Dijelovi bolida rasuli su se po stazi, a prizor je na trenutak sledio krv u žilama gledateljima.

Srećom, 24-godišnja influencerica iz automobilske sfere prošla je bez ozljeda. Preko timskog radija odmah je poručila: “Dobro sam, dobro sam”, dok je njezina momčad provjeravala stanje prije dolaska sigurnosnog vozila i liječničke ekipe.

Što se dogodilo?

Prema njezinu objašnjenju, kočnice nisu reagirale kako treba u trenutku kada je pokušala usporiti bolid. U zavoj je ušla s prevelikom brzinom, a automobil je nastavio kliziti prema vanjskoj strani staze i završio u zidu.

Bivši vozač Formule 1 David Coulthard, koji je komentirao utrku, objasnio je da je Izzy “izgubila stražnji kraj” bolida i izašla iz idealne putanje prije udara. Istaknuo je kako je velik dio sile apsorbirao ovjes, dok je zaštitni halo sustav dodatno zaštitio kokpit.

Zabrinuti su sve promatrali i drugi sudionici, uključujući poznate članove grupe Sidemen, Behzingu i Vikkstara, koji su bili na događaju.

Izzy je prije utrke u šali rekla da bi mogla “okrenuti bolid na krov” ili ga “zabiti u zid u prvom zavoju”, čak se unaprijed ispričavši momčadi ako ga “razbije”. Na kraju se nesreća ipak dogodila – ali, srećom, bez posljedica po njezino zdravlje.

Na Instagramu, gdje ima gotovo 280 tisuća pratitelja, istaknula je kako ne može biti zahvalnija na prilici da vozi bolid Formule E, nazvavši to “iskustvom koje se događa jednom u životu”.

Incident dodatno dobiva na težini s obzirom na to da je njezin otac Richard Hammond u prošlosti preživio dvije iznimno teške nesreće.

Godine 2006. doživio je stravičan sudar pri brzini od 319 milja na sat tijekom snimanja emisije Top Gear, nakon čega je dva tjedna bio u komi. Drugi put teško je stradao 2017. tijekom snimanja The Grand Toura, kada se njegov Rimac Concept One prevrtao niz padinu i zapalio. I tada je čudom preživio.

Ovoga puta, sreća je bila na strani obitelji Hammond. Iako je bolid potpuno uništen, najvažnije je da je Izzy prošla bez ozljeda – a motorsport je još jednom pokazao koliko je granica između adrenalina i opasnosti tanka.