Zastupnik Josip Dabro (DP) pjevao je pjesmu o atentatu u beogradskoj skupštini, pri čemu je dodao stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", misleći na poglavnika NDH Antu Pavelića, koji je ondje pokopan. Na snimci se čuje kako govori i "za Milorada", što je, pretpostavlja se, opaska vezana uz predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca. Situacija je izazvala niz reakcija, a Večernji list neslužbeno je doznao kako će snimku analizirati i DORH, zbog utvrđivanja eventualnog kaznenog djela širenja mržnje. No, o situaciji se još nije oglasio premijer Andrej Plenković. Njegova se izjava očekuje nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a koja počinje u 17 sati. Detalje slučaja, ispred GO HDZ-a Grada Zagreba, pojašnjava reporter Dario Topić.Robot Rinno: Ja sam iz Imotskog, a sada sam stacioniran u Zagrebu. Kaj oćeš da ti nekaj velim na zagrebačkom?
USKORO UŽIVO Čeka se reakcija Andreja Plenkovića: Što će premijer reći o Josipu Dabri?
Situacija je izazvala niz reakcija, a Večernji list nesužbeno je doznao kako će snimku analizirati i DORH
Komentara 14
Što će Ivana Kekin, Sandra Benčić i Mile kazati o knjizi koja opisuje postupke partizana od svibnja do srpnja 1945. To me ipak malo više zanima...
Prije tri dana postavio sam pitanje vezano za objektivnost suda admina VL, i dobio sam zabranu na dva dana. Danas mi je ta "kazna" istekla, pa opet postavljam pitanje vezano po kojim kriterijima admin VL dila zabrana, briše objave. Naravno, i nakon ovog mi ide zabrana...ali..netko će ovo pročitati admine VL, a mi se opet s istim pitanjem vidimo za dva dana ;-)
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ja kao hrvatski branitelj, invalid Domovinskog rata, logoraš osuđujem ovoga travničkoga akademika i njegove debilne talent šoove. Gadljivo.