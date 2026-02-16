USKORO UŽIVO Čeka se reakcija Andreja Plenkovića: Što će premijer reći o Josipu Dabri?

Zastupnik Josip Dabro (DP) pjevao je pjesmu o atentatu u beogradskoj skupštini, pri čemu je dodao stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", misleći na poglavnika NDH Antu Pavelića, koji je ondje pokopan. Na snimci se čuje kako govori i "za Milorada", što je, pretpostavlja se, opaska vezana uz predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca. Situacija je izazvala niz reakcija, a Večernji list neslužbeno je doznao kako će snimku analizirati i DORH, zbog utvrđivanja eventualnog kaznenog djela širenja mržnje. No, o situaciji se još nije oglasio premijer Andrej Plenković. Njegova se izjava očekuje nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a koja počinje u 17 sati. Detalje slučaja, ispred GO HDZ-a Grada Zagreba, pojašnjava reporter Dario Topić.

