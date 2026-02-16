Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPORNA PJESMA

USKORO UŽIVO Čeka se reakcija Andreja Plenkovića: Što će premijer reći o Josipu Dabri?

Zagreb: Izjava premijera Plenkovića nakon sjednice stranke
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/2
Autori: Vecernji.hr , Dario Topić
16.02.2026.
u 16:17

Situacija je izazvala niz reakcija, a Večernji list nesužbeno je doznao kako će snimku analizirati i DORH

Zastupnik Josip Dabro (DP) pjevao je pjesmu o atentatu u beogradskoj skupštini, pri čemu je dodao stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", misleći na poglavnika NDH Antu Pavelića, koji je ondje pokopan. Na snimci se čuje kako govori i "za Milorada", što je, pretpostavlja se, opaska vezana uz predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca. Situacija je izazvala niz reakcija, a Večernji list neslužbeno je doznao kako će snimku analizirati i DORH, zbog utvrđivanja eventualnog kaznenog djela širenja mržnje. No, o situaciji se još nije oglasio premijer Andrej Plenković. Njegova se izjava očekuje nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a koja počinje u 17 sati. Detalje slučaja, ispred GO HDZ-a Grada Zagreba, pojašnjava reporter Dario Topić.
Robot Rinno: Ja sam iz Imotskog, a sada sam stacioniran u Zagrebu. Kaj oćeš da ti nekaj velim na zagrebačkom?
Ključne riječi
Josip Dabro Andrej Plenković HDZ

Komentara 14

Pogledaj Sve
Avatar Heisenberg
Heisenberg
16:29 16.02.2026.

Ja kao hrvatski branitelj, invalid Domovinskog rata, logoraš osuđujem ovoga travničkoga akademika i njegove debilne talent šoove. Gadljivo.

SE
sentinel
16:35 16.02.2026.

Što će Ivana Kekin, Sandra Benčić i Mile kazati o knjizi koja opisuje postupke partizana od svibnja do srpnja 1945. To me ipak malo više zanima...

SE
sentinel
16:41 16.02.2026.

Prije tri dana postavio sam pitanje vezano za objektivnost suda admina VL, i dobio sam zabranu na dva dana. Danas mi je ta "kazna" istekla, pa opet postavljam pitanje vezano po kojim kriterijima admin VL dila zabrana, briše objave. Naravno, i nakon ovog mi ide zabrana...ali..netko će ovo pročitati admine VL, a mi se opet s istim pitanjem vidimo za dva dana ;-)

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!