TRAGEDIJA

Hrvatski futsal zavijen u crno: Preminuo je poznati malonogometaš i bivši hrvatski reprezentativac

screenshot/facebook
VL
Autor
Karlo Koret
13.02.2026.
u 16:55

Svojim radom i zalaganjem zasluženo je predstavljao i reprezentaciju Hrvatske U19 u pet nastupa

Tragične vijesti dolaze nam iz Dubrovnika. Malonogometni klub Square objavio je kako je preminuo Adriano Darrer, bivši kapetan kadeta tog kluba. Napustio nas je u 26. godini života, a bio je pravo dijete Squarea budući da je u tom klubu prošao sve kategorije od kadeta do seniora.

Uzrok smrti zasad nije poznat, a lokalna zajednica oprašta se od igrača futsala koji je upisao i pet nastupa za hrvatsku reprezentaciju do 19 godina.

Od njega se oprostio i njegov bivši klub: "Nakon što su nas napustili Andro, Siniša, Željko i Toni prerano je otišao i Adriano Darrer, naš kapetan iz kadetskih dana.. Nastupao je za juniorsku, ali i seniorsku momčad našeg kluba, a svojim radom i zalaganjem zasluženo je predstavljao i reprezentaciju Hrvatske U19 u pet nastupa. Hvala ti Adriano na svemu, počivaj u miru Božjem" - napisali su.

Ključne riječi
Dubrovnik MNK Square smrt futsal

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
17:44 13.02.2026.

Misteriozne smrti mladih do 40 god, a nitko ne vodi statistiku .. kako to, kako to?🤔

