Obama rekao da izvanzemaljci postoje pa pojasnio: 'Tijekom svog predsjedništva nisam vidio...'

Izjava bivšeg predsjednika SAD-a Baracka Obame o izvanzemaljcima postala je viralna tijekom vikenda, a zbog toga se ponovno oglasio te pojasnio svoje stajalište. Naime, on je tijekom intervjua za podcast Briana Tylera Cohena naizgled potvrdio postojanje izvanzemaljaca. "Stvarni su, ali ja ih nisam vidio. I ne drže ih u, kako se zove, Area 51. Nema podzemnog objekta, osim ako ne postoji ogromna zavjera i sakrili su to od predsjednika Sjedinjenih Država", kazao je Obama u podcastu. "Koje je bilo prvo pitanje na koje ste htjeli odgovor kad ste postali predsjednik?", upitan je, a potom je - kroz smijeh - odgovorio: "Gdje su izvanzemaljci?"

Nakon što je njegova izjava postala viralna, Obama se ponovno oglasio kako bi pojasnio svoj stav. "Statistički gledano, svemir je toliko ogroman da su izgledi dobri da negdje postoji život. Ali udaljenosti između solarnih sustava toliko su velike da su šanse da su nas izvanzemaljci posjetili male, i tijekom svog predsjedništva nisam vidio nikakve dokaze da su izvanzemaljci stupili u kontakt s nama. Stvarno!", naveo je, prenosi CNN.

Obama je, naime, i ranije govorio o izvanzemaljcima. "Ono što je istina, i ovdje sam potpuno ozbiljan, jest da postoje snimke i zapisi objekata na nebu za koje ne znamo točno što su. Ne možemo objasniti kako su se kretali, njihovu putanju. Nisu imali lako objašnjiv obrazac. I zato, znate, mislim da ljudi i dalje ozbiljno shvaćaju pokušaje da istraže i otkriju što je to", rekao je gostujući u emisiji "The Late Late Show with James Corden".

Area 51 je tajnovita vojna baza smještena u južnoj Nevadi, a oko nje kruže brojne teorije zavjera. Jedna od teorija kaže da su 1947. godine u tu bazu odneseni ostaci navodno srušenog letećeg tanjura kako bi se replicirao izvanzemaljski svemirski brod. U lipnju 2019., anketa koju je proveo YouGov pokazala je da 54 posto odraslih Amerikanaca misli da vlada zna više nego što otkriva o neidentificiranim letećim objektima.

