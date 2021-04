Zagreb Open ujedno će biti i kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre

U zagrebačkom Domu sportova u subotu i nedjelju održat će se judaški turnir Zagreb European Open koji će ujedno biti i kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre koje će se održati ovoga ljeta u Tokiju.

Na Zagreb European Openu će nastupiti 500 natjecatelja iz 34 države, a više od 850 gostiju iz Europe bit će smješteno u zagrebačkom "balonu" na relaciji hoteli Westin i Sheraton te dvorana Dom sportova, u kojem će svakih 48 sati odraditi PCR test, dok već za dolazak u Hrvatsku trebaju dva negativna PCR testa.

Zbog epidemioloških mjera turnir će proći bez gledatelja, uzvanika i govora na službenom otvaranju, dok će 25 hrvatska judaša i 17 hrvatske judašice bodriti njihovi treneri te kolegice i kolege iz reprezentacije.

Najjače hrvatsko ime je Lara Cvjetko u kategoriji do 70 kg, peta s nedavnog Europskog seniorskog prvenstva.

"Još uvijek sam malo razočarana jer nisam došla do medalje, ali opet zadovoljna sam jer sam imala jako dobar debitantski nastup na najvišoj razini europskog juda. Najvažnije mi je iskustvo jer, da sam osvojila medalju, možda bi mi bila nepotreban teret, a tek ulazim u seniorski judo", rekla je Cvjetko.

Takvo zrelo razmišljanje 19-godišnje studentice FER-a ne čudi kada se zna koliko je uspjeha već upisala u svojoj mladoj karijeri. Prije nego je krajem 2020. u Poreču postala europska prvakinja do 23 godine, bila je kadetska prvakinja Europe 2017., kao i viceprvakinja Europe godinu kasnije.

"Jako puno ljudi oko mene je tužno jer me ne mogu uživo bodriti, ali gledat će na 'livestreamu'. Iako nema mojih navijača, uz sve kolege i kolegice iz reprezentacije, ljude u organizaciji i svjesnosti da sam u svom gradu, imat ću osjećaj domaćeg terena i još jedno iskustvo seniorskog natjecanja koje, po imenima, će biti dosta jako", dodala je Cvjetko.

Uz Cvjetko će nastupiti i brojna druga nadolazeća imena hrvatskog juda poput Ane Viktorije Puljiz (do 52 kg), Ive Oberan (do 63 kg), Anđela Violić (do 70 kg), Petrunjela Pavić (do 78 kg) i Helena Vuković (preko 78 kg), ali i brojnih drugih.

U muškom dijelu turnira najzvučnija hrvatska imena su Robert Klačar (do 66 kg), aktualni viceprvak Europe do 23 godine, Marko Kumrić (do 100 kg). Međutim, i među druga 23 imena ima potencijala za velike rezultate te će cijelo natjecanje, koje oba dana počinje u devet sati, biti iznimno zanimljivo.