Zagreb grabi ka naslovu prvaka: 'Moramo podići energiju, koja nam je nedostajala'

Rukometaši Zagreba i Nexea večeras u dvorani Kutija šibica (19.30 sati) igraju treću međusobnu utakmicu za naslov prvaka Hrvatske. Zagrebaši vode 3:1 u bodovima, a prvak je ona momčad koja prva osvoji šest bodova. Zagreb je pobijedio u Našicama, ali su rukometaši Nexea osvojili bod u Zagrebu. Jedno je sigurno, nakon večerašnje igrat će se još najmanje jedna utakmica, u Našicama 28. svibnja. No tko zna, možda ni ta neće biti posljednja.

– Ono što očekujem vidjeti večeras od svoje ekipe jest jednom riječju energija. Ona mora biti na puno višem nivou nego što je to bio slučaj u ovim prethodnim utakmicama s ekipom iz Našica. Gledajući ta tri susreta, vidio sam dobrih stvari, ali generalno mi je dojam da je našoj ekipi nedostajalo energije. Što se suparnika tiče, mogu reći da se radi o dobroj ekipi, fino posloženoj i izbalansiranoj, i ima sav naš respekt. Ipak, mislim da smo mi favoriti i to je ono što želimo potvrditi večeras i na terenu. Što se zdravstvenog kartona tiče, mogu reći da je on dobar. Osim nekih težih ozljeda otprije, svi su igrači na raspolaganju i svi konkuriraju za sastav – rekao je Andrija Nikolić, povratnik na klupu Zagreba.

Našičani se pak nadaju da će ponoviti igru s posljednje utakmice, kada su neočekivano uzeli bod, mogli su na kraju i do pobjede.

– Nakon ove, za nas nešto dulje stanke bez utakmica, s nestrpljenjem iščekujemo novu utakmicu doigravanja za prvaka. Opet smo u Kutiji šibica i sigurno će ekipa Zagreba imati prednost domaćeg terena. Nadam se da ćemo, kao i u prethodnim utakmicama, protiv njih pružiti vrhunsku partiju i svim gledateljima u dvorani i pred malim ekranima još jednom omogućiti da uživaju u vrhunskom rukometu. Intenzivno smo radili ova tri tjedna, dečki su maksimalno motivirani unatoč činjenici da je sezona pri kraju, pristup treninzima je apsolutno profesionalan i s te strane sam izuzetno zadovoljan. Dobro smo analizirali ekipu Zagreba, koja odnedavno ima novog trenera, jako dobro znamo njihovu kvalitetu, ali znamo i svoju. Ponovno ćemo imati podršku svojih navijača i nadam se da ćemo na kraju svi zajedno iz dvorane izaći s osmijehom na licu – rekao je Krešimir Ivanković, trener Našičana.

Matej Mandić nije briljirao u zadnjoj utakmici protiv Nexea, ali je bio sjajan na završnom turniru hrvatskog kupa.

– Nas će se ipak puno toga večeras pitati, posebno u našoj dvorani, i ne bježimo od uloge favorita. Nadam se da možemo biti pravi pa da s pobjedom i petim osvojenim bodom otputujemo u Našice, gdje će nas čekati još jedna lavovska borba. Također, iskreno se nadam i vjerujem da ćemo Ante Grbavac i ja biti na razini da pomognemo ekipi ovoga puta. Nakon prošle utakmice samo smo se pogledali ne vjerujući da smo baš obojica imala loš dan. To je možda bila i moja najlošija utakmica u dresu Zagreba, ali iskreno vjerujem da se takvo što neće ponoviti. Ključ je u tome da nastavimo biti fokusirani kao što smo bili na završnici kupa u Poreču – rekao je Mandić.