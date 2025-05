VIDEO Legendarni trener pao u nesvijest, čitava dvorana zanijemila od šoka, iznijeli ga u kolicima

Dvoranom Trondheim Spektrum zavladala je potpuna tišina kada se Christian Berge, proslavljeni norveški rukometni stručnjak i trener Kolstada, srušio tijekom drugog poluvremena napete finalne utakmice. Incident se dogodio pri vodstvu Elveruma 22-21, otprilike u 12. minuti nastavka. Igrači i službene osobe odmah su priskočili u pomoć, a medicinsko osoblje brzo je reagiralo. Utakmica je prekinuta na nekoliko minuta, a oko klupe Kolstada postavljeni su prekrivači kako bi se Bergeu osigurala privatnost tijekom pružanja prve pomoći. Komentator TV 2, Harald Bredeli, samo je mogao konstatirati: "U dvorani je grobna tišina." Berge je nakon nekoliko minuta, pri svijesti, iznesen iz dvorane u invalidskim kolicima, ispraćen gromoglasnim pljeskom podrške s tribina.

Emocije su preplavile igrače i stručni stožer Kolstada. Stian Gomo, Bergeov pomoćnik i bliski suradnik, bio je neutješan. "Rukomet je sada tako prokleto malen. Sve moje misli su s Christianom. On je moj najbolji prijatelj i najbliži suradnik, koji nije ovdje. Užasno sam uplašen," rekao je Gomo kroz suze za TV 2. Kapetan momčadi, Sigvaldi Gudjonsson, također je bio vidno potresen: "Nadam se samo da je Berge dobro. Učinili smo ovo za njega. Prelazimo sve granice. Izgledalo je tako ružno." Vratar Torbjørn Bergerud, koji je s Bergeom surađivao i u reprezentaciji i u klubu, jedva je zadržavao suze: "Morao sam se jako truditi da ne zaplačem. Nije nimalo lijepo vidjeti da se to događa nekome tko mi je bio blizak toliko godina. Želim Christianu brz oporavak."

Jostein Sivertsen, generalni direktor Kolstada, ubrzo je donio ohrabrujuće vijesti. "Čini se da je Christian dobro," izjavio je za TV 2, dodavši da je Berge pregledan od strane medicinskog osoblja u vozilu hitne pomoći izvan dvorane te da se potom nalazio u svlačionici Kolstada. "Obavljene su neke pretrage u ambulanti. Sada je u svlačionici u Spektrumu. Neće izlaziti na teren, ali čini se da je s Christianom sve u redu," potvrdio je Sivertsen za NRK, nazvavši cijeli događaj "užasnim". TV 2 je kasnije ispravio prvotnu informaciju da je Berge prevezen u bolnicu, pojasnivši da je medicinsku skrb dobio u ambulanti pokraj dvorane. Berge nije sudjelovao u proslavi naslova na terenu.

Unatoč šoku i strahu za trenera, igrači Kolstada pokazali su nevjerojatnu mentalnu snagu. Nakon što je utakmica nastavljena, zaigrali su s dodatnom energijom i motivacijom. "Nevjerojatno sam ponosan na momke. Kad smo stajali tamo, rekao sam da ćemo učiniti sve za Christiana. Izaći ćemo i donijeti pobjedu kući, i to smo i učinili. To je nevjerojatan moral. Nevjerojatno sam ponosan na momčad," emotivno je poručio Gomo. Islandski reprezentativac Gudjonsson potvrdio je da im je drama dala dodatnu snagu: "Dobili smo dodatnu energiju od Bergea. Učinili smo to za njega. Kad smo ponovno započeli utakmicu, s ovom atmosferom... naježio sam se." Simen Lyse, strijelac pet golova u finalu, dodao je: "Budeš izvan sebe u tom trenutku. Ali onda to prođe. Trebali smo se boriti za njega."

Sama utakmica bila je puna preokreta. Kolstad je poveo s dva gola na samom startu i imao prednost od četiri gola (7-3) nakon nešto više od 12 minuta igre. Međutim, Elverum se vratio i preuzeo kontrolu, uglavnom vodeći s dva ili tri pogotka razlike. Neposredno prije poluvremena, Elverum je imao priliku otići na 17-14, ali je izgubio loptu, što je Simen Lyse iskoristio za kontru i smanjenje na 15-16 na isteku prvog dijela. Razgovor u svlačionici očito je urodio plodom za Kolstad, koji je postigao prva tri gola u drugom poluvremenu i poveo 17-16. Ipak, Elverum se nije predavao te je serijom 5-1 preokrenuo na 22-20 u svoju korist, prije nego što se dogodio incident s Bergeom. Nakon prekida, Kolstad je preuzeo inicijativu i na kraju slavio s 31-28.

Ovom pobjedom Kolstad je osigurao je svoj osmi naslov u doigravanju, treći zaredom, što im otvara vrata za prijavu za mjesto u prestižnoj Ligi prvaka sljedeće sezone. Norveška je, naime, ispala iz kruga devet najboljih nacija na rang listi Europske rukometne federacije, pa pobjednik norveškog doigravanja nema automatski zajamčeno mjesto. Ipak, očekuje se da će Kolstad, s obzirom na ulaganja i rezultate, dobiti pozivnicu. Bila je ovo turbulentna sezona za klub iz Trondheima, koji je u Ligi prvaka pobjeđivao velikane poput Magdeburga, Aalborga i Nantesa, ali nije prošao grupnu fazu. U domaćem prvenstvu su po prvi put od početka velikih ulaganja 2022. godine ostali bez naslova prvaka lige, koji je pripao Elverumu. Stručni komentator TV 2, Bent Svele, sažeo je osjećaje mnogih nakon drame s Bergeom: "Nikada nije ugodno vidjeti ovakve prizore. Sport u takvom kontekstu postaje samo fusnota." Srećom, prve vijesti o zdravstvenom stanju Christiana Bergea bile su ohrabrujuće, bacivši barem tračak svjetla na inače šokantnu večer u Trondheimu, večer u kojoj je ljudski život bio važniji od bilo kakvog sportskog rezultata, ali u kojoj su igrači na terenu pronašli snagu za pobjedu posvećenu svom voljenom treneru