Zadrani srušili Split i najavili pohod na Kup Krešimira Ćosića, na tribinama i Marko Livaja

Početak susreta nagovijestio je tešku i rovovsku bitku. Zadar je prvi koš iz igre postigao nakon nešto više od četiri minute igre pa ipak poveo 12:10. Do kraja prve četvrtine Split se vratio u vodstvo 16-20, ponajviše zahvaljujući dobroj obrani i napadačkim minijaturama Tonija Perkovića.

U drugoj četvrtini Zadar je prvih 12 poena postigao iz reketa, sjajno koristeći udvajanja Božića i kvalitete Lovre Mazalina te poveo 28-24, a veću prednost ispustili su zbog nepreciznosti s crte slobodnih bacanja. Split je puno teže dolazio do poena, ali uvijek bio blizu, korak do dva iza protivnika. Drežnjakovom tricom Zadrani su stigli do pet poena viška (35-30), a onda je Perković u jednom napadu postigao četiri poena (trica, dodatno bacanje) i dovukao svoju momčad do 35-34. Zadar je i dalje bolje stajao na parketu, a nakon jedne Mazalinove povratne lopte Arijan Lakić tricom donosi Zadru +6 (42-36), da bi Luka Božić stavio točku na i prvog poluvremena (46:38).

14.02.2024., dvorana KK Split, Split - SuperSport Kup Kresimir Cosic, cetvrtfinale, KK Zadar - KK Split. Marko Livaja Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Početak treće četvrtine pripao je Zadranima koji prvo imaju 10 (48-38), pa 11 (51-40) poena prednosti. U oba slučaja strijelac je bio Mazalin. Tvrda obrana Splita usporila je Zadrane, a Split serijom 8-0 dolazi do 51-48. Dario Drežnjak, Luka Božić i Marko Ramljak sprječavaju potpuni povratak Splićana i drže ih na razmaku od dva do četiri poena, a kada je Snannon Shorter zabio tri bacanja za 59-58, Luka Božić je pokazao svoju klasu i zabio tricu za 62-58, rezultat s kojim se ušlo u zadnju četvrtinu.

Drežnjak zabija na otvaranju zadnje dionice za 64-58, a onda Toni Perković serijom od sedam poena vraća Splićane u vodstvo 64-65, prvi puta nakon 12. minute kada je bilo 20-22.

Bio je to početak velike drame u kojoj su se momčadi izmjenjivale u vodstvu, a Žute je u igri držao Perković čija je nova trica donijela vodstvo Splita 69-70. Uzvratili su Božić, Ramljak dvicama i na kraju Karlo Žganec tricom za seriju 7-0 i zadarskih plus 6 (76-70).

Isti je igrač blokirao Tonka Vuku, pa zatvorio put prema košu Perkoviću i pokvario splitske napade, a vrijeme je radilo za njegovu momčad. Do kraja je bilo 90 sekundi i Split je krenuo na sve ili ništa. Perković ispaljuje tricu ‘u ništa’, a Ramljak s dva pogođena slobodna bacanja dovodi Zadrane na korak od plasmana u polufinale. Vuko je probudio nadu Splićanima tricom za 78-73, ali Luka Božić mirnom rukom s crte slobodnih bacanja potvršuje pobjedu svoje momčadi (80-73).

Božić je s 19 poena bio najbolji strijelac Zadrana, Mazalin i Ramljak su ih postigli po 16. Kod Splićana je briljirao Perković s 19.

Prije početka utakmice na parket je izašlo 11 dječaka u dresovima svih klubova u kojima je nastupio igrački umirovljeni reprezentativac i košarkaš Splita Roko Leni Ukić. Bio je ovo njegov službeni oproštaj na kojem je primio poklone Hrvatskog košarkaškog saveza i KK Split.

Ranije su košarkaši Cibone svladali riječki Kvarner 2010 s 82-67 (19-20, 16-11, 27-11, 25-20).

Četvrtak je dan odmora, a u petak se igraju utakmice polufinala. U 17 sati u petak na parket će Cibona i Dubrava, a u 20 Cedevita Junior i Zadar.

Finale je na rasporedu u subotu u 20 sati.