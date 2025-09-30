Zaboravljeni Hrvat pojavio se niotkuda nakon skoro 500 dana, dogodilo se pravo čudo

Ime Tome Bašića u početnoj postavi Lazija za gostovanje kod Genoe bilo je ravno čudu. Nakon punih 498 dana bez natjecateljske utakmice, hrvatski veznjak vratio se iz potpunog zaborava. Posljednji je put zaigrao još u svibnju 2024. na posudbi u Salernitani, a u Rimu je bio potpuno otpisan. Uprava Lazija ga se tijekom ljeta pokušavala riješiti, no njegova plaća od 1.6 milijuna eura godišnje predstavljala je prepreku za zainteresirane klubove. Bašić je tako ostao u klubu, ali daleko od momčadi i planova trenera, trenirajući sa strane i čekajući priliku koja se činila nemogućom.

A onda se dogodio potpuni preokret, izazvan nevoljom. Trener Maurizio Sarri našao se u bezizlaznoj situaciji uoči utakmice petog kola Serie A. Zbog čak petorice ozlijeđenih i suspendiranih veznih igrača, uključujući Mattea Guendouzija i Nicola Rovellu, bio je prisiljen promijeniti svoju prepoznatljivu 4-3-3 formaciju. U novom sustavu 4-2-3-1 otvorilo se mjesto za Bašića, kojeg je Sarri upario s Danilom Cataldijem u srcu veznog reda. Bila je to odluka iz nužde, posljednja opcija za trenera koji je morao posegnuti za igračem na kojeg mjesecima nije računao.

Na opće iznenađenje, desetkovani Lazio odigrao je jednu od najboljih utakmica sezone. Na stadionu Luigi Ferraris uvjerljivo su svladali Genou s 3:0 i tako prekinuli niz od dva poraza te upisali prvu gostujuću pobjedu sezone. Mrežu domaćina načeo je Matteo Cancellieri već u 4. minuti, na 2:0 povisio je Taty Castellanos u 30. minuti, a konačni rezultat postavio je Mattia Zaccagni u 63. minuti. Rimljani su djelovali sigurno i organizirano, a obrana na čelu s vratarom Ivanom Provedelom sačuvala je mrežu netaknutom unatoč pritiscima Genoe krajem prvog poluvremena.

Toma Bašić odigrao je vrlo korektnu i pouzdanu utakmicu, na terenu je proveo 84 minute i u potpunosti opravdao povjerenje. Zabilježio je sedam osvojenih duela i četiri puta otklonio opasnost, pokazavši da nije izgubio osjećaj za igru. Njegov nastup nije prošao nezapaženo kod trenera, koji ga je nakon utakmice javno pohvalio. "Za Bašića sam bio jasan još u kolovozu. Bio je privremeno isključen, ali uvijek sam ga smatrao dijelom ekipe. Konstantno je i marljivo radio na treninzima. Ovo mu nije bila laka noć, ali odgovorio je na izazov na najbolji mogući način", izjavio je Sarri, otvarajući vrata za novi početak hrvatskog nogometaša.