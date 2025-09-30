Želio je otići iz Dinama, nije mu bilo lako, a danas je junak plavih!

Slalom i pogodak Hajduku na Poljudu za 2:0 pobjedu Dinama, potom asistencija u 3:1 rušenju Fenerbahçeu, a onda novi slalom i pogodak, pa asistencija Kulenoviću u 4:1 slavlju nad Slavenom Belupom, to je ukratko konkretni učinak Arbera Hoxhe u posljednje tri utakmice i tri pobjede maksimirskog kluba. U njima je apsolutni junak bio albanski reprezentativac, a ne tako davno bio je na izlaznim vratima plavih.

U Maksimir je stigao na zimu 2024. godine iz Slavena Belupa. Tada su plavi ganjali Josipa Brekala, no to se nije ostvarilo i tadašnji je trener plavih Sergej Jakirović želio upravo Hoxhu koji je dobro igrao u Koprivnici u kojoj je i napravio važne korake u svojoj karijeri. Prije toga bio je u Lokomotivi, u kojoj se nije naigrao, te je upisao 11 nastupa i samo 326 minuta.

Hoxha je karakteran i radišan

– Istina, u Lokomotivi nije puno igrao, ali vidjeli smo njegov potencijal. Doduše, bio je malo nedorečen, ali ima kvalitetu, karakteran je igrač, iznimno radišan igrač koji sluša savjete – kaže nam Zoran Zekić kod kojeg je Hoxha u Slavenu Belupu odigrao 45 utakmica.

U Dinamu je odigrao nekoliko dobrih utakmica, sudjelovao kod nekoliko važnih pogodaka i pobjeda plavih (asistencija za rušenje Betisa, pogodak PAOK-u, gol za rušenje Rijeke na Rujevici), ali kontinuitet baš i nije uhvatio.

– Nije lako u Dinamu, konkurencija je velika, ali sad je u derbiju, a protiv Fenera i Slavena Belupa bio je sjajan – kaže Zekić.

No, kako smo rekli, Hoxha je u nekoliko navrata bio blizu odlasku iz Dinama. Ove zime želio ga je talijanski Lecce, možda bi i otišao da je u Maksimir stigao Luka Ivanušec, ali je na kraju ostao. Ovog ga je ljeta želio Sergej Jakirović dovesti u Hull, ali se ispriječila kazna Jakirovićevu klubu, zabrana kupnje igrača.

– Koliko znam, imao je i nešto iz Rusije – dodao je Zekić.

Puno puta smo se uvjerili u Hoxhinu brzinu, proboj, s lakoćom je pretrčao igrače i na posljednjim pripremama s plavima, ali nedostajao mu je bolji zadnji pas ili precizniji udarac.

– U toj brzini, a on sve radi u punoj brzini, nije lako imati mirnoću. No, kad Dinamo igra brže, kao sada, onda nam na tom boku može puno napraviti, još ako ima podršku beka ili nekog iz vezne linije, onda je super, kao u ove posljednje tri utakmice. Malo teže mu je kad igra na postavljenu suparničku obranu. Kod mene je u sustavu 3-4-3 igrao i kao "wing bek" i isto je bio jako dobar. Ma, za njega treba napraviti igru i odličan je – zaključio je bivši Hoxhin trener Zoran Zekić.

U karijeri treba imati i malo sreće, pitanje je bi li se trener plavih Mario Kovačević odlučio u vatru na Poljudu poslati Hoxhu da Stojković nije bio izvan kadra zbog crvenog kartona, a Vidović, koji je najčešće igrao na toj poziciji, nije u najboljoj formi. No, nije tu samo stvar sreće, u konkurenciji kakva postoji u Dinamu, treba se dokazivati na svakom treningu, a Hoxha je to očito radi i zaslužio je ovu priliku, koju je apsolutno opravdao.

Možda spreman za Maccabi

– Radi dobro na treninzima. Nakon prvih treninga rekao sam mu da bude strpljiv, da će igrati i drago mi je da sam bio u pravu u vezi s njim. Radi višak, zna zabiti, istrčati kontru... Znam da može odlučivati utakmice, veselim se njegovoj formi. Zamijenio sam na poluvremenu Hoxhu i kasnije Mišića zbog nekih problema s ozljedom, ali nadam se da se ne radi o težoj ozljedi. Treba nam ovakav Hoxha u nastavku – rekao je Kovačević nakon sjajne Hoxhine partije protiv Slavena Belupa.

Kovačević je tako gurnuo Hoxhu u vatru, zaključio da mu on može puno toga donijeti u nimalo laganom trenutku, nakon remija u Varaždinu i poraza od Gorice, i dobio igrača koji mu u nastavku sezone može puno toga donijeti. Hoxha je protiv Koprivničana izašao nakon prvoga briljantnog poluvremena, no prve informacije kažu da ni kod njega ni kod Mišića nije riječ o ozbiljnijim ozljedama, već ide na bolje, ali još nije potpuno dobro i do četvrtka će se vidjeti kako će ići fizikalna terapija, ali u Dinamu su optimisti i vjeruju da će biti spremni za četvrtak i utakmicu drugog kola Europske lige s Maccabijem u Bačkoj Topoli.