Tko je Svetina? Štitio Mamića, zastupao Pokrovca, a prije dolaska u Dinamo bio je veliki hajdukovac

Tomislav Svetina danas je na izvanrednoj izbornoj Skupštini izborio novi mandat na čelu Zagrebačkog nogometnog saveza. Posljednjih tjedana Svetina se našao pod posebnim okom javnosti, a tko je ustvari prvi čovjek zagrebačkog nogometa?

Tomislav Svetina rođen je 5. rujna 1969. godine u Zagrebu, gdje je nakon osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja završio i Pravni fakultet. Odvjetničku karijeru razvijao je u više odvjetničkih društava, nakon čega je vodio i vlastiti odvjetnički ured, da bi od 2005. do 2012. godine radio kao član uprave Hrvatske lutrije.

Od 2012. do 2018. godine obavljao je dužnost glavnog direktora u GNK Dinamo, a uz mandat u maksimirskom velikanu, aktivno je sudjelovao u radu tijela Europske udruge klubova (ECA), s naglaskom na dijalog Europske udruge klubova i Svjetske udruge profesionalnih nogometaša (FIFPro). Od 2014. godine član je Upravnog odbora Sportskog saveza grada Zagreba, a krajem 2018. godine izabran je za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza.

U Hrvatskom nogometnom savezu obnašao je funkciju dopredsjednika Saveza u mandatu 2017.-2021., te je bio predsjednik Komisije za propise HNS-a. Na prijedlog predsjednika HNS-a Marijana Kustića, izvršni odbor HNS-a jednoglasno je izabrao Svetinu za izvršnog direktora HNS-a 29. srpnja 2021. godine. Na sjednici Skupštine HNS-a 25. travnja 2024. godine donesena je odluka o promjeni naziva pozicije kako bi se uskladili nazivi s ustrojem Fife, Uefe i drugih nacionalnih saveza te je pozicija izvršnog direktora zamijenjena pozicijom glavnog tajnika.

Tomislav Svetina sa suprugom živi u Zagrebu, a roditelji su punoljetnih blizanaca. Široj javnosti Svetina je postao poznat 2012. godine, kad je stigao u Dinamo. U Maksimir je Svetina došao iz Hrvatske lutrije gdje je bio član uprave. Došao je na mjesto dotadašnjeg glavnog direktora Damira Vrbanovića. Svetina, baš kao i Vrbanović, iz pravne je struke. Prije dolaska u maksimirski klub nije se poznavao sa Zdravkom Mamićem, koji ga je nazvao u potrazi za Vrbanovićevim nasljednikom. Tada su razgovarali i ono što mu je u tim razgovorima ponudio Mamić bilo mu je izazov koji je i prihvatio. To razdoblje, koje je trajalo do 2018., često se opisuje kao iznimno uspješno za klub, no neodvojivo je od ere pravomoćnog osuđenika za gospodarski kriminal Zdravka Mamića, aktualnog bjegunca od hrvatskog pravosuđa, čiji je Svetina bio jedan od najbližih i najodanijih suradnika.

Njegova lojalnost došla je do punog izražaja u srpnju 2015., nakon uhićenja braće Mamić. Svetina je tada, kao operativni vođa kluba, preko službenih stranica poručio da se u poslovanju ništa ne mijenja.

- Cijeli klub stoji iza Zorana i Zdravka i vjerujem da će se tvrdnje USKOK-a i DORH-a pokazati neutemeljenima - izjavio je tada, čime je potvrdio status "odanog vojnika" koji će voditi klub u Mamićevoj odsutnosti.

Ironično, samo nekoliko godina kasnije, nakon što je smijenjen u Maksimiru, na izborima za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS) 2018. pobijedit će upravo kandidata kojeg je podržavao Zdravko Mamić.

Tada je i pukla njihova dotadašnja velika ljubav. Prije ulaska u nogomet bio je uspješan odvjetnik. Zna se da je u odvjetničkoj karijeri Svetina zastupao Dinu Pokrovca, nogometnog menadžera koji je radio na transferu Nike Kranjčara iz Dinama u Hajduk, a kasnije je ubijen u zgradi u kojoj je stanovao. Kasnije je Svetina svjedočio u korist obitelji ubijenog Pokrovca, tvrdeći da ima pravo na dio novca iz tog transfera. Spominjalo ga se i u transferu Silvija Marića u Newcastle. Jednom je Svetina nepravomoćno osuđen za prijevaru svojih klijenata za 50.000 eura, ali je kasnije pravomoćno oslobođen.

Manje je poznato da je Svetina zastupao i legendu Dinama Dražena Ladića, pisao tužbe protiv Dinama tražeći 400.000 eura. A onda je postao glavni direktor kluba koji je tužio. Dinamo je na kraju spor izgubio, Ladić je dobio pravomoćnu presudu po kojoj Dinamo mora isplatiti milijun eura, toliko je iznos narastao zbog kamata.

Zanimljivo je da je Svetina, inače podrijetlom Šibenčanin, zajedno s bratom bio zagriženi navijač Hajduka i nakon derbija u kojima bi slavio Hajduk, slao bi “pozdrave” poznanicima koji su navijali za plave, a oni su braći uzvraćali kad bi pobjeđivao Dinamo. Po dolasku u Dinamo je pak postao najveći kritičar splitskog kluba. Preko nišana gledao se s tadašnjom upravom bijelih, pogotovo s Ljubom Pavasovićem Viskovićem s kojim se više puta medijski “šamarao”. Ta "ljubav" s Pavasovićem traje i danas i obostrana je. Uostalom, kada je ljetos Pavasović postao šef Nadzornog odbora Hajduka, prvo je poručio da Svetina zajedno sa Šprajcerom želi srušiti šefa HNS-a Marijana Kustića.

Uglavnom, Tomislav Svetina, dugogodišnji sportski djelatnik, pravnik i aktualni glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza te šef ZNS-a jedna je od najutjecajnijih, ali i najkontroverznijih figura hrvatskog nogometa.