Za tri sata Sinkovićima tri naslova prvaka, Damiru Martinu u pola sata dva zlata

U manje od tri sata braća Sinković osvojila su tri naslova seniorskih prvaka države. Na Prvenstvu Hrvatske u veslanju, uspjeli su to u dva četverca (sa i bez kormilara) te u klupskom osmercu.

No, to nije bilo dovoljno njihovoj Mladosti da bude ukupni pobjednik državnog prvenstva jer su veslači i veslačice Trešnjevke, kroz četiri dana natjecanja za sve uzraste, sakupili više bodova.

No, zato su Sinkovići demonstrirali "nepodnošljivu lakoću pobjeđivanja" jer svaka je posada, u kojoj su veslali, bila gotovo pa predodređena za zlato. Pa je tako do naslova prvaka države došao i 50-godišnji bivši olimpijac Igor Boraska, Splićanin u posadi zagrebačkog kluba kojeg smo vidjeli da daje potpis jednom dvostruko mlađem veslaču iz protivničkog osmerca.

A pobjednički osmerac su, pored Boraske, još činili Ivan Piton, Martin Sinković, Valent Sinković, Igor Boraska, Luka Baričević, Marko Ukropina i dva 16-godišnjaka, Karelo Hašperger i Matej Galić. A od njih je trofejni splitski veslač stariji čak 34 godine.

- Moj cilj je bio ponovo uživati u toj brzini kakvu razvija osmerac. Negdje na sredini staze, kada smo se htjeli odvojiti od odličnog osmerca Trešnjevke, osjetio sam u nogama žestoku bol, no to je nešto kroz što moraš mentalno proći. Osim toga, morao sam biti jako usredotočen jer tako brz zaveslaj nisam osam godina veslao. Morao sam paziti da se ne dogodi gaf, da ne usporim osmerac, a bilo je onih koji bi to voljeli.

A to su, prije svih, bili neki članovi njegova matičnog kluba Gusara kojem se prvo ponudio za osmerac, ali ga nisu prihvatili.

- Večer prije finala dobio sam jedno 50-60 poruka, najviše s nepoznatih brojeva i to onih s porukom "fangaj, fangaj", a to vam je izraz za "uhvati raka". Smiješno je da netko nešto može "pribotunavat" čovjeku od 50 godina kojem je jedini cilj guštati u veslanju s najboljim svjetskim veslačima. Nevjerojatno, totalno sam se razočarao.

Tek trunčicu nezadovoljstva primjetili smo kod Sinkovića:

- Samo osmerac smo veslali maksimalno no Trešnjevku nismo uspjeli ostaviti za više od 10 sekundi da ostanu bez bodova za našu ukupnu pobjedu. U četvercu s kormilarom konkurenciju smo ostavili izvan vremena, da ih se ne boduje, a četverac bez kormilara bio je lagan. Zapravo, za nas možda nikad lakše državno jer prijašnjih smo godina neke discipline jače vozili - priča nam je Valent na kojeg se nadovezao mlađi mu brat Martin:

- Bilo je ovo jedno jako dobro iskustvo, pogotovo četverac s kormilarom kojeg nisam veslao valjda 15 godina, a ta disciplina traži duži provlak vesla kroz vodu što će nam dobro doći i za predstojeće Prvenstvo Europe u listopadu.

Na pitanje zašto nisu veslali disciplinu čiji su apsolutni svjetski gospodari (dvojac bez), Valent nam je kazao:

- Kalkulirali smo to zbog klupskih bodova, a raspored finala bio je takav da nam je omogućavao jedino da tri utrke vozimo ako ćemo voziti dva četverca i osmerac. Osim toga, da se našalim, neka i Lončarići nešto osvoje. Moramo misliti i na naše nasljednike.

A Patrik i Anton Lončarić, njihovi legitimni nasljednici, iskoristili su priliku i osvojili svoje drugo seniorsko zlato u dvojcu bez kormilara.

- Prvih 500 smo povukli kao i obično, a ostalo je bio malo jači trening. Draže bi nam bilo da smo prvaci Hrvatske pored 11 i 12 godina starijih Sinkovića, no to je zasad nemoguće. Isto tako, voljeli bismo da smo danas imali žešću konkurenciju - kazala su nam složna braća, blizanci, uzdanice osječkog Iktusa.

Na žalost njihovu, njihov klupski kolega David Šain, nekada zlatnog svjetskog četverca na pariće, u utrci samaca nije bio konkurentan Damiru Martinu. A on je pak, odmah nakon pobjede u skifu preselio u četverac na pariće kako bi, zajedno sa Danijelom Plišićem, Damirom Martinom i Karlom Habudom, omogućio svojoj Croatiji još jedan naslov prvaka države. Na koncu su croatijaši ukupno bili četvrti klub po uspješnosti, iza Trešnjevke, Mladosti i, ugodnog li iznenađenja, pulske Istre.

- Imao sam dvije utrke u pola sata i to je za mene bilo jako dobra provjera uoči Prvenstva Europe koje je za četiri tjedna i na kojem očekujem da ću biti 3-4 sekunde brži nego na državnom prvenstvu. Da smo mi imali osmerac, vjerojatno bih ja vozio i treću utrku no tada bi mi trebalo sedam svježih momaka da me povuku - kazao je Damšo koji se uspješno oporavio od operacije kuka u listopadu prošle godine.