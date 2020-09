Imao je sve, bio na vrhu svijeta... Danas je okružen sirotinjom i nose ga pijanog

Brazilac Adriano (38) prije 15-ak godina bio je jedan od najboljih nogometaša svijeta. Oduševljavao je u Parmi, Interu i reprezentaciji Brazila, no vrlo brzo uslijedio je njegov pad.

– Igrao sam s velikim igračima i prvacima. Vidio sam nogometaše koji su bili talentirani i napravili sjajne karijere. No, za jednog znam da je mogao mnogo više, a nije to napravio. To je Adriano iz Intera. Taj je zabijao iz svakog kuta, nitko se nije mogao nositi s njim, nitko mu nije mogao uzeti loptu, bio je čista životinja – rekao je jednom prilikom Zlatan Ibrahimović.

Adriano, za kojeg neki tvrde da je mogao postati najbolji napadač u povijesti, imao je problema s depresijom unatoč svemu što je postigao. Danas se, nažalost, više ne priča o njegovoj ubojitoj ljevici i nevjerojatnoj fizičkoj snazi nego se mediji uglavnom bave njegovim privatnim životom.

– Smrt mojeg oca ostavila je golemu prazninu. Nakon njegove smrti sve se pogoršalo i osjećao sam se vrlo usamljeno. Osjećao bih se sretno samo kad bih pio. Radio sam to svaku večer. Pio bih sve do čega sam mogao doći: vino, viski, votku, pivo... Mnogo piva. Nisam prestajao piti i na kraju sam morao napustiti Inter – rekao je Adriano.

Adriano se družio s narkobosovima, pozirao s kalašnjikovom, a bio je uhićen pa pušten zbog navodnog dilanja droge. Iako se pisalo da je ostao bez novca, teško je očekivati da je uspio spiskati baš cijelo bogatstvo koje je stekao igrajući nogomet.

Adriano se danas vratio svojim korijenima. Često je u favelama Rio de Janeira, roštilja s prijateljima, a fotografirao se i kako se kupa u koritu.

Nedavno je i snimljen kako u favelama jedva hoda poprilično pijan, a prijatelj ga mora pridržavati kako ne bi pao.

