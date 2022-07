ULOŽILI ŽALBU

Wimbledon dobio veliku kaznu zbog zabrane nastupa Ruskinjama i Bjeloruskinjama

"Doista smo vrlo, vrlo dugo i intenzivno promišljali o toj odluci. Bila je to iznimno teška i izazovna odluka. No, iz našeg kuta je bila i jedina ispravna. To nam je bila jedina moguća opcija s obzirom na naputak Vlade i uvjereni smo u ispravnost odluke", zaključila je Bolton.