Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
WTA 125 Challenger

Vekić poražena u finalu turnira u Manili

Donna Vekić
Danijel Lijović
VL
Autor
Hina
31.01.2026.
u 12:32

Vekić je dobila prvi set nakon što je suparnici oduzela servis dva puta. Drugi je set pripao Kolumbijki koja je Vekić oduzela servis odmah na početku seta.   U trećem setu je Osorio također bila bolja nakon što je oduzela Vekić servis dva puta.

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-72.) poražena je u finalu  na WTA 125 Challenger turniru u ManiliChallenger turnira na Filipinima, bolja od nje sa 2-6, 6-3, 7-5 bila Kolumbijka Camila Osorio (WTA-84.) nakon dva i pol sata igre. 

Vekić je dobila prvi set nakon što je suparnici oduzela servis dva puta. Drugi je set pripao Kolumbijki koja je Vekić oduzela servis odmah na početku seta.  U trećem setu je Osorio također bila bolja nakon što je oduzela Vekić servis dva puta.

Ovo je bio njihov drugi međusobni ogled i prva pobjeda kolumbijske tenisačice.
Ključne riječi
tenis Donna Vekić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!