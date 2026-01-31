Vekić poražena u finalu turnira u Manili

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-72.) poražena je u finalu na WTA 125 Challenger turniru u ManiliChallenger turnira na Filipinima, bolja od nje sa 2-6, 6-3, 7-5 bila Kolumbijka Camila Osorio (WTA-84.) nakon dva i pol sata igre.

Vekić je dobila prvi set nakon što je suparnici oduzela servis dva puta. Drugi je set pripao Kolumbijki koja je Vekić oduzela servis odmah na početku seta. U trećem setu je Osorio također bila bolja nakon što je oduzela Vekić servis dva puta.

Ovo je bio njihov drugi međusobni ogled i prva pobjeda kolumbijske tenisačice.