Vukovarci šalju apel Dinamu: 'Pustite ih da igraju kad ste nam ih već posudili'

Nogometaši Vukovara remizirali su s Lokomotivom 1:1 na "svom terenu" u Gradskom Vrtu. Vukovarci se tako nisu uspjeli maknuti s dna ljestvice, ali su se približili predposljednjem Osijeku koji je u subotu deklasiran od Dinama sa 7:0 na Maksimiru. Trener domaće momčadi Tomislav Stipić smatra kako je njegova momčad dominirala, ali kako nije uspjela iskoristiti svoje prilike:

- Mislim da smo veći dio utakmice imali pod kontrolom. Učinili smo to kolektivno, s pravom energijom, vrlo dobrom organizacijom i požrtvovnošću. U fazi napada bili smo jako opasni i kroz međuprostore dolazili u prilike koje nismo realizirali. Protivniku smo dopustili tu jednu situaciju, koja je bila i nesretna i nespretna. Tu smo bili i malo mekani. Ali, generalno, dojam koji naša ekipa ostavlja jednostavno budi želju da se sezona uspješno privede kraju - rekao je nakon utakmice.

Što sad čeka Dalića i Vatrene? Do SP-a će odigrati još dvije utakmice, evo protiv koga Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Potom je uputio poruku Dinamu, sljedećem protivniku svoje momčadi, čija su dvojica igrača na posudbi u posljednjeplasiranoj momčadi prvenstva:

- Molim ih ovom prilikom da nam puste Živkovića i Čaića da igraju, da se uigravamo. Ako su nam ih već posudili, nisu to napravili zato što su predobri za Dinamo, nego zato što negdje trebaju igrati. Ako se boje da igraju protiv njih, onda ih nisu trebali ni posuđivati - rekao je pa dodao:

- Vjerujemo da možemo nešto i otkinuti Dinamu. Bit će jako teško, naravno, Dinamo je taj avion u HNL-u, ali nama će ta utakmica isto poslužiti. Moramo odigrati bez opterećenja, da se malo taktički uigramo i napunimo vjerom i timskim duhom kako bismo u posljednjih sedam kola vjerovali da u svakoj utakmici možemo uzeti bodove. Na taj način ćemo iskoristiti utakmicu protiv Dinama.