Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MOLBA

Vukovarci šalju apel Dinamu: 'Pustite ih da igraju kad ste nam ih već posudili'

Vukovar i Lokomotiva sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
07.04.2026.
u 23:34

Dinamo je taj avion u HNL-u, ali nama će ta utakmica isto poslužiti. Moramo odigrati bez opterećenja, da se malo taktički uigramo i napunimo vjerom i timskim duhom

Nogometaši Vukovara remizirali su s Lokomotivom 1:1 na "svom terenu" u Gradskom Vrtu. Vukovarci se tako nisu uspjeli maknuti s dna ljestvice, ali su se približili predposljednjem Osijeku koji je u subotu deklasiran od Dinama sa 7:0 na Maksimiru. Trener domaće momčadi Tomislav Stipić smatra kako je njegova momčad dominirala, ali kako nije uspjela iskoristiti svoje prilike:

- Mislim da smo veći dio utakmice imali pod kontrolom. Učinili smo to kolektivno, s pravom energijom, vrlo dobrom organizacijom i požrtvovnošću. U fazi napada bili smo jako opasni i kroz međuprostore dolazili u prilike koje nismo realizirali. Protivniku smo dopustili tu jednu situaciju, koja je bila i nesretna i nespretna. Tu smo bili i malo mekani. Ali, generalno, dojam koji naša ekipa ostavlja jednostavno budi želju da se sezona uspješno privede kraju - rekao je nakon utakmice.

Potom je uputio poruku Dinamu, sljedećem protivniku svoje momčadi, čija su dvojica igrača na posudbi u posljednjeplasiranoj momčadi prvenstva:

- Molim ih ovom prilikom da nam puste Živkovića i Čaića da igraju, da se uigravamo. Ako su nam ih već posudili, nisu to napravili zato što su predobri za Dinamo, nego zato što negdje trebaju igrati. Ako se boje da igraju protiv njih, onda ih nisu trebali ni posuđivati - rekao je pa dodao:

- Vjerujemo da možemo nešto i otkinuti Dinamu. Bit će jako teško, naravno, Dinamo je taj avion u HNL-u, ali nama će ta utakmica isto poslužiti. Moramo odigrati bez opterećenja, da se malo taktički uigramo i napunimo vjerom i timskim duhom kako bismo u posljednjih sedam kola vjerovali da u svakoj utakmici možemo uzeti bodove. Na taj način ćemo iskoristiti utakmicu protiv Dinama.
Ključne riječi
Tomislav Stipić Dinamo Vukovar 1991.

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
00:01 08.04.2026.

"ali su se približili predposljednjem Osijeku " Osijek je pretposljednji ...(.pred + posljednji > pretposljednji).

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Video sadržaj
RAPSODIJA PLAVIH

Sve sumnje u novi Dinamo, koje su postojale jesenas, sad su potpuno nestale: Dva imena su ključna

Dinamov trener Mario Kovačević uvjeravao nas je kako će njegova momčad nakon stanke biti još bolja. Bilo je malo sumnji u to, jer je i tijekom jeseni u kojoj je plave obilježilo puno oscilacija Kovačević govorio da momčad odlično radi na treninzima, da će biti sve bolja. Sve se to sad i obistinilo, Dinamo u nastavku prvenstva izgleda fenomenalno, plavi su postali strašno efikasni i tako naplaćuju svoj trud na travnjaku, koji je stvarno velik

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!