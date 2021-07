Vratio se stari Conor McGregor: Bacao boce s umakom pa napao Poiriera

Sudionici glavne borbe na UFC 264 priredbi našli su se pred medijima na službenoj konferenciji. Posve drukčije ozračje u odnosu na prošlu borbu gledali smo ovaj puta. Conor McGregor vratio se svojoj uobičajenoj verziji koja pokušava ući u glavu protivnika te konstantno potencira sukob.

Već po ulasku dvojice boraca na pozornicu, Conor je započeo s dobacivanjem prema Dustinu Poirieru, a Dana White morao ga je pridržavati u pokušajima naleta. Poirier je pokušao izreklamirati svoj ljuti umak na način da se nekoliko bočica postavilo pred Danu Whitea i ispred njega, no Irac ih je odmah pokupio i bacio u publiku. Možda Poirier nije na prvu bio sretan time, no Irac mu je time vjerojatno napravio još bolju reklamu, piše Fight Site.

McGregor je nastavio u istom tonu nakon što su se borci dohvatili mikrofona, a odmah je udario ''ispod pojasa'' spomenuvši ženu Dustina Poiriera.

''Tvoja žena zapravo je tvoj suprug'', rekao je McGregor i pozvao publiku da skandiraju Dustinu riječima ''Jolieina suprugo (Jolie je ime Dustinove supruge, op.a.)''.

No čini se kako je Dustin naučio kontrolirati svoje emocije puno bolje nego u prvoj borbi koja se dogodila još 2014. godine.

''Nekad si bio puno bolji u ovome, tvoj trash talk bio je puno bolji.'', komentirao je Dustin Poirier.

Određen dio fanova također je imao svoju šansu za postavljati pitanja, a jedno od pitanja bilo je izuzetno zanimljivo. Conor je upitan zašto se promijenio njegov pristup u odnosu na prošlu borbu kada je pokazivao izrazit respekt prema protivniku. Dustin Poirier odlučio je odgovoriti umjesto Conora rekavši:

''Zato što je brutalno nokautiran prošli put. Više nije 'McGregor Fast' nego 'McGregor Sleep' '', odgovorio je Dustin na oduševljenje publike koja je očito uočila da se Dustin ne boji Conora i njegove priče te je došao spreman parirati i u verbalnim bitkama. inače, McGregor Fast kondicijski je program Conora McGregora, tako da se Dustin doticanjem Conorova branda donekle osvetio za napad na bočice svog umaka.

Iako je Dana White držao borce na distanci i trudio se da ne dođe do nikakvog kontakta, Conor je u trenutku nepažnje pokušao dohvatiti Dustina lijevom nogom, no ostao je prekratak za konkretni udarac. Na kraju krajeva, borbi smo sve bliže, preostalo je službeno vaganje koje će se dogoditi danas i sve će biti spremno za borbu u ranim nedjeljnim satima.