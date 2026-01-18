Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAPETA UTRKA

Aicher pobijedila u spustu u Tarvisiju, bila je bolja i od legendarne Lindsey Vonn

AUT, FIS Weltcup Ski Alpin, Flachau
EXPA/ Erich Spiess
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
18.01.2026.
u 14:47

U poretku discipline Talijanka Sofia Goggia, koja je bila šesta danas, vodi ispred Vonn i Novozelanđanke Alice Robinson, koja se čini neozlijeđenom nakon pada na cilju današnje utrke

Njemica Emma Aicher pobijedila je u nedjeljnom superveleslalomu Svjetskog kupa u talijanskom Tarvisiju. Amerikanka Lindsey Vonn zauzela je drugo mjesto (+0,27), a Čehinja Ester Ledecka bila je treća (+0,94) u zadnjem superveleslalomu prije Olimpijskih igara u Cortini i Milanu. Za 22-godišnju Aicher to je bila četvrta pobjeda u Svjetskom kupu, druga u superveleslalomu.

"Bila sam zadovoljna svojim skijanjem od starta do cilja. U posljednje vrijeme radila sam nekoliko grešaka, ali danas se sve prilično dobro posložilo", rekla je Aicher.

41-godišnja Vonn tako je u svih osam svojih utrka ove sezone završila među prve četiri, a samo jednom je promašila postolje.

"Malo me živcira što je jučer i danas bilo tako blizu prvog mjesta. Nadam se da ću u Cortini imati te desetinke sekunde na svojoj strani“, rekla je Vonn, koja je u subotnjem spustu završila treća.

U poretku discipline Talijanka Sofia Goggia, koja je bila šesta danas, vodi ispred Vonn i Novozelanđanke Alice Robinson, koja se čini neozlijeđenom nakon pada na cilju današnje utrke.
Ključne riječi
Lindsey Vonn Skijanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!