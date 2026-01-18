Naši Portali
Konjički sport

Lea Djelmić bila je glavna zvijezda dvoranskog Zimskog turnira Batide

Foto: Privarni album
1/13
Autor
Damir Mrvec
18.01.2026.
u 15:07

U organizaciji Konjičkog kluba Batida, u dvorani na zagrebačkom Hipodromu, održan je Zimski turnir u preponskom jahanju na prekrasno pripremljenom parkuru

U organizaciji Konjičkog kluba Batida, u dvorani na zagrebačkom Hipodromu, održan je Zimski turnir u preponskom jahanju na prekrasno pripremljenom parkuru.

Glavna zvijezda turnira bila je Lea Djelmić, najbolja hrvatska jahačica i pobjednica Balkanskog prvenstva u seniorskoj kategoriji, održanog u rujnu prošle godine u Beogradu.

Iako je jahačica svjetske razine, Lei nije strano dolaziti na turnire koje je posjećivala u svojoj ranoj fazi preponskog razvoja. Skakala je i trenirala svoja mlada grla na nižim visinama, pritom sjajno jašući.

Naravno, neizbježna karika u razvoju i izgradnji Lee je njezina majka Andrea Novak Djelmić, također velika prvakinja i izbornica hrvatske preponske reprezentacije. Nastupili su i drugi reprezentativci: Denis Gugić, Josip Jadrijević, Zara Štoković, Nora Lisica i Audrey Lisica.

Organizator se zahvaljuje svim sudionicima, klubovima, direktoru Hipodroma i Zagrebačkom konjičkom savezu. Potrebno je naglasiti da će ove godine Lipanjski turnir ponovno biti vraćen na razinu međunarodnog natjecanja CSI kategorije, u organizaciji Zagrebačkog konjičkog saveza.

Organizator poziva sudionike na idući dvodnevni Zimski turnir, koji je prema rasporedu 14. i 15. veljače, također u dvorani na zagrebačkom Hipodromu. Nažalost, velik problem predstavlja činjenica da s 24. siječnja kafić u dvorani na Hipodromu prestaje s radom, pa će izostati druženje navijača kojih je na ovom natjecanju bilo u velikom broju.

Rezultati  - visina prepona 0.60 metara: 1. Denis Gugić (klub Edek, grlo Niarchos),  2. Marli Ivanišević (SEM,  Christabel), 3. Marija Sekušak (Jarun, Misty); utakmica visine prepona 0,80 metara: 1. Marija Sekušak (Jarun, Misty), 2. Zara Štoković (Hipos, Magic boy), 3. Saša Napan (SEM, Roo);

utakmica visine prepona 0,90 metara: 1. Lea Djelmić (Jarun, Contessa), 2. Nela Svetić (Batida, Gaillardino), 3. Katja Švaić (Zagreb, Bruna); utakmica visine prepona jednog metra: 1. Iva Karla Krmek (Jarun, Chamonix); 2. Audrey Lisica (Jarun, Konstant Renzo) 3. India Šeparović (Jarun, Conor B);

utakmica visine prepona 1,10 m: 1. Laura Šikac (Bit-Ek team, Camber), 2. Josip Jadrijević (Bit-Ek team, Contessa); 3. Lana Božić (Batida, Ocean)
Ključne riječi
Denis Gugić Batida Zagrebački hipodrom Lea Djelmić Konjički sport

