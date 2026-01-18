Naši Portali
GROZAN PAD

Sjećate se Talijanke koja se teško polomila? Stigle su dobre vijesti

18.01.2026.
u 18:00

Iz Talijanskog skijaškog saveza su službeno objavili da se Brignone gotovo do kraja oporavila od ozljede te se prijavila za veleslalomsku utrku. Tog će dana talijanska skijašica napraviti pregled staze i nakon toga odlučiti hoće li nastupiti u veleslalomskoj utrci.

Federica Brignone, odlična 35-godišnja talijanska skijašica, mogla bi se nakon teške ozljede na stazu vratiti idućeg tjedna, u utorak, kada je talijanski Kronplatz domaćin veleslalomu Svjetskog kupa.

Time se može reći da je Brignone pobijedila u utrci s vremenom, odnosno, uspjela se oporaviti kako bi na vrijeme bila spremna za Zimske olimpijske igre koje u Milanu i Cortini d'Ampezzo počinju 6. veljače.

Brignone se teško ozlijedila u travnju prošle godine na nacionalnom prvenstvu. Tom je prilikom Brignone zadobila dvostruki prijelom lijeve tibije i fibule. Dva puta je Brignone u karijeri osvajala Kristalni globus namijenjen pobjednici Svjetskog kupa. Slavila je 37 puta u utrkama Svjetskog kupa, a najviše pobjeda ima u veleslalomu, u kojem slavila 17 puta.

Na svjetskim prvenstvima je osvojila dvije zlatne i tri srebrne medalje, a bila je svjetska prvakinja u veleslalomu prošle godine. Na olimpijskim igrama je osvojila srebro i dvije bronce, a srebro je zaslužila na veleslalomskoj utrci 2022. godine u Pekingu.

Brignone će ujedno biti jedna od četiri talijanske nositeljice zastave na svečanoj ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara.
