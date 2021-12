Vlašić poželio Dinamu ispadanje iz Europske lige, zbog toga ga napao naš najbolji skijaš!

Nikola Vlašić je za službene stranice West Hama izjavio kako se nada pobjedi nad Dinamom u posljednjem kolu skupine H Europske lige, ali na način koji je izazvao određene reakcije...

- Došao sam u Hajduk kad mi je bilo 11 godina, a to je san svakog djeteta ondje gdje sam odrastao. Svi ljudi u Splitu su ludi za Hajdukom, za njih je to najveći klub na svijetu. U Hrvatskoj imate veliko rivalstvo između Hajduka i Dinama. Zadnjih 15-ak godina Dinamo ima znatno bolje rezultate, no i dalje vlada osjećaj da je Hajduk povijesno veći klub - izjavio je Vlašić pa dodao:

- Bilo je lijepo kad sam došao na Maksimir s West Hamom i pobijedio 2:0, ali to je samo jedna pobjeda iz valjda 20 pokušaja! Znam da pobjedom možemo izbaciti Dinamo iz Europske lige. Svima iz Hajduka, pa tako i meni, bi se to jako svidjelo, no da budem iskren, fokusiran sam na West Ham i ne razmišljam previše o tome. Samo želim pobjeđivati.

Tako nešto nije se svidjelo skijašu Filipu Zubčiću, koji je otišao toliko daleko da se "obračunao" s nogometašem preko Instagram profila.

- Bravoo! Ovak razmišlja jedan 'pravi' sportaš...

Foto: Instagram

Filip, naš najbolji skijaš, je poznati dinamovac, a kao i svi ostali, nije naviknut na obrnutu situaciju. Ili je se ni ne sjeća. Jer, kad je Hajduk osvojio posljednju titulu, a Dinamo bio inferiorniji pa čak igrao i Ligu za ostanak, Filip je bio tek 12-godišnjak...

Ali, sve ovo potvrđuje da tenzije nisu smirene, samo predugo nismo svjedočili istinskom rivalstvu dva najveća hrvatska kluba. Također, izjave kao Vlašićeva nisu nikakva novost u svjetskom nogometu jer nogometaši koji "pripadaju" nekom klubu, uvijek to nose sa sobom, gdje god igrali.