Dinamo u tmurnoj atmosferi stigao u London: 'Imali smo ozbiljne razgovore...'

Nogometaše Dinama (21 sat) na londonskom Olimpijskom stadionu čeka dvoboj posljednjeg kola grupne faze Europske lige protiv West Hama, momčadi koja je već osigurala plasman u osminu finala, dok bi Dinamu bod bio dovoljan za osiguravanje drugog mjesta i ulazak u nokaut fazu ovog natjecanja.

Dinamo i s porazom može ostati drugi, ali u tom slučaju Genk ne smije pobijediti bečki Rapid na svom stadionu. Trener Dinama Željko Kopić nakon loše premijere i poraza na Maksimiru od Hajduka (0-2), vjeruje da će njegova momčad u Londonu imati bolju reakciju, iako će biti oslabljena neigranjem Brune Petkovića i Bartola Franjića.

- West Ham je tradicionalan engleski klub bogate povijesti. Igraju jako dobru sezonu. Kod nas su svi osim Brune Petkovića i Bartola Franjića na dispoziciji. Momčad je motivirana, kvalitetno smo pripremili utakmicu i očekujem da sutra budemo u pravom izdanju. Vjerujem da ćemo napraviti sve što je u našoj moći da odigramo odličnu utakmicu bez obzira na to koji će sastav West Ham izvesti i da dođemo do rezultata koji nam donosi nastavak natjecanja u Europskoj ligi - rekao je u uvodu konferencije za medije u Londonu trener Dinama, a s njim se slaže i Luka Ivanušec:

- Igramo protiv top ekipe. Moramo biti pravi sutra, izaći bolje nego što je to bilo u prošloj utakmici. Moramo biti agresivni, čvrsti, puni volje, puni želje i da prođemo grupu Europske lige.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 08.12.2021., London, Engleska - London Stadion, konferenciji za medije GNK Dinama uoci sutrasnje utakmice 6. kola skupine H Europske lige protiv FC West Ham Uniteda. Trener Zeljko Kopic i Luka Ivanusec.

Nakon poraza od Hajduka u Dinamovoj svlačionici su pokušali izvući pouku.

- Napravili smo detaljnu analizu i usporedbu onoga što smo pripremili i onoga što smo sproveli u djelo. Nastupio sam s igračima na maksimalno otvoren način, da vidimo gdje su problemi. Izvukli smo iz sastanaka i razgovora maksimum. Ono što osjećam, što vidim je da ima jako mnogo kvalitetnih, karakternih momaka. Postoji odlučnost da se stvari okrenu na bolje i vjerujem da ćemo već sutra izgledati daleko bolje nego što je to bilo u prošloj utakmici - optimističan je Kopić.

Ivanušec vjeruje da su igrači uvidjeli u čemu su griješili.

- Imali smo ozbiljne razgovore. Trener nam je ukazao na greške. Napravili smo dobru analizu, vidjeli smo svoje pogreške i iz toga možemo naučiti. Sad je na nama da to naučimo i da vidimo što više ne smijemo raditi. To će nam sigurno pomoći da budemo bolji.

To mogu biti već protiv West Hama, momčadi koja igra fizički vrlo snažan nogomet. No, hrvatski reprezentativac je uvjeren da se on i suigrači mogu nositi s domaćinima.

- Sigurno da su agresivni igrači, fizički su dominantni. Rekao bih da je to fizički najdominantniija liga na svijetu. Možemo se prilagoditi, kao što smo već pokazali protiv Tottenhama. Može se igrati sa svima pa tako i sa West Hamom.

Pred trenerom Kopićem je težak zadatak koji je postao još teži kad je s popisa putnika za London otpao Bruno Petković.

- Bruno nije s nama iz zdravstvenih razloga. Sigurno nam je izuzetno bitan igrač, kvalitetom i samim svojim prisustvom na terenu. Kao momčad ćemo imati kvalitetan odgovor i kompenzirati njegov izostanak. Svaki će igrač biti na najvišoj razini i vjerujem da ćemo kao momčad kompenzirati nedostatak tako kvalitetnog igrača.

Dinamu je bod dovoljan za nastavak natjecanja u Europskoj ligi. Iako ima osigurano europsko proljeće kroz Konferencijsku ligu, hrvatski prvak želi zadržati mjesto u drugom po kvaliteti europskom klupskom natjecanju.

- Razmišljam o tome da ostvarimo pozitivan rezultat. Mislim da je to velika stvar za klub, ako uspijemo dočekati proljeće kao sudionici Europske ligi. Želimo ostvariti i pozitivan rezultat kako bi što prije izašli iz rezultatske krize u kojoj se trenutno nalazimo. Imamo jako puno motiva. Zapravo, sami sebi stvaramo određenu vrstu pritiska da dođemo do pravog rezultata, bez obzira što smo osigurali proljeće u Europi - zaključio je Kopić.