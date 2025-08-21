'Očajnički želi napustiti klub': Hajduk mora prodati Pukštasa i Sigura odmah ili gubi milijune

Nakon prodaje stopera Dominika Prpića u Porto, Hajduku su u izlogu igrača, kao dva glavna mlada eksponata koja već imaju nekoliko sezona u seniorskom nogometu, ostali 20-godišnji Amerikanac Rokas Pukštas i 21-godišnji Kanađanin Niko Sigur. Ujedno je riječ o igračima koji su, s iznimkom kapetana Marka Livaje (pet milijuna eura), procijenjeni na najveću tržišnu vrijednost u klubu, Pukštas na pet, a Sigur na četiri milijuna eura. Otkako su ti mladići stigli na Poljud, svaki se prijelazni rok piše i nagađa da su Pukštas i Sigur blizu izlaznog transfera.