Vjekoslav Šafranić: Idem naprijed kao buldožer i mičem barijere u stranu

Nakon što je u uvodu izbornog postupka Izborne Skupštine prof. dr. sc. Marko Jakopović povukao svoju kandidaturu, novim (starim) predsjednikom Sportskog saveza Grada Zagreba postao je Vjekoslav Šafranić. Legendarni karataš tako će voditi sportski savez najveće lokalne zajednice sve do 2029. godine.

Šafranić je izabran većinom glasova Skupštine, uz samo jedan glas protiv i jedan suzdržan, a evo što je rekao za svog protukandidata, inače uglednog zagrebačkog pulmologa, koji je isticao da želi više demokratizirati sustav:

- Ja sam Marka tri puta pitao hoće li se kandidirati a on se nećkao i onda sam se ja odlučio za drugi mandat jer nisam htio da u Savez dođe netko treći kad smo se već uhodali s gradskom vlasti. O Marku imam lijepo mišljenje, pa smo se u tom smislu i pozdravili prije i poslije ovog izbornog procesa, no ja se ne osvrćem puno. Imam svoj pravac, idem naprijed kao buldožer i mičem barijere u stranu. Takav sam bio i kao sportaš, višestruki prvak SFRJ u karateu ali i svjetski prvak.

U svom pobjedničkom govoru, Šafranić je kazao da ima viziju unapređenja sporta. Što ona točno podrazumijeva?

- Naglasak će biti na tome da moramo pratiti europske i svjetske trendove u sportu. To ponajprije znači da moramo poboljšati informatizaciju ali i da naše najperspektivnije klince pratimo od naranije dobi, ako treba i od vrtića. Uostalom, zato smo i imali Festival vrtića. Ako već subvencioniramo trenere a onda bismo to trebali činiti i s najperspetivnijim mladim sportašima. Zbog toga je nužno napraviti analizu sporta na razini cijele države.

Po sastavu Upravnog odbora (Vedran Šupuković, Miro Pavlović, Perica Bukić, Tomislav Zebić) vidi se da je Šafranić imao podršku najjačih zagrebačkih klubova ekipnih sportova.

- Gledao sam ja da imam zastupljene i pojedinačne sportove poput hrvanja i kikboksa ali i one male sportove. No, ekipni sportovi su najmasovniji i mi moramo unutar njih više napraviti.

Kako to da u Upravnom odboru ima dva košarkaša (Zebić, Joksimović)?

- Želimo podići gradsku košarku na višu razinu od sadašnje.

A klubovi koji bi zajedno s KK Dinamom i Dubravom to trebali činiti, a to su Cibona i Cedevita Junior, upravo su u žestokoj utrci za status kluba od gradskog značaja koji podrazumijeva milijun eura više u blagajni? Kakav je Šafranićev stav po tom pitanju?

- Znate kako vele Zagorci, "ne bi ste štel mešat". Imaju svoj Savez i imaju Gradski ured za sport i mlade a ja ne želim da se na nas prebacuje nešto za što nemamo odgovornost.

Čini se da će najviše utjecaja imati rukometaši preko dopredsjednika Upravnog odbora Šupukovića i dosadašnjeg predsjednika Nadzornog odbora Vrečka.

- Šupuković je vrhunski financijaš i ja trebam takvog čovjeka. Osim toga, on je i predsjednik Zagrebačkog rukometnog saveza. Vrečko je pak dosad bio u Nadzornom odboru i pokazao se jako dobrim.

U Nadzornom odboru je i Tomislav Svetina, predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza, s kojim se Zvonimir Boban, predsjednik Dinama, prilično razišao. Što to znači za Šafranićevu komunikacija s "Banom" Bobanom?

- Ja sam sa Zvonom u dobrim odnosima još od prije jer smo privatno i nešto surađivali no ja moram poštivati Zagrebački nogometni savez. O Svetini mogu reći sve najbolje a to što Dinamo ima sa ZNS-om to je njihov problem.

Među zamjenicima članova Stegovnog suda pojavilo se ime Zdravka Mamića!?

- Nije to onaj Zdravko Mamić na kojeg prvo pomislite već je to čovjek iz bilijara, vrlo pozitivna osoba. Radi ravnoteže, moramo imati i ljude iz tih manjih sportova.

S obzirom da je u svojevrsnoj mirovni, premda nikad ne miruje, ovaj vitalni 75-godišnjak za voditi gradski sport ima dovoljno vremena a čini se da u tome i uživa. Osim toga, financijski je neovisan pa radi njegovih aktivnosti neće ispaštati blagajna SSGZ-a.

- Treniram svaki dan, jedino nisam na dan Izborne Skupštine koju sam morao pripremati. No, već sutradan ću odraditi svoj trening. Moje načelo je da u svemu što radiš najvažnija kvalitetna priprema a u mom slučaju je to i dobar trening - kazao je Šafranić.