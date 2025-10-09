S ponosom ističem kako je proračun Grada Zagreba za sport u 2025.godini dosegnuo rekordnih 30 milijuna eura

U ponedjeljak, 13. listopada održat će se izborna Skupština Športskog saveza grada Zagreba. Dvojica su kandidata za novog predsjednika – još uvijek aktualni Vjekoslav Šafranić, te dr Marko Jakopović, još uvijek dopredsjednik SSGZ-a.

Vjekoslav Šafranić je u prostorijama Sportskog saveza grada Zagreba predstavio svoju kandidaturu. Odaziv je bio izuzetno velik preko stotinjak ljudi okupilo se kako bi mu dalo podršku.

Bilo je tu puno predstavnika gradskih saveza koji su svojim dolaskom već dali podršku ali i puno gostiju, bivših sportaša poput Svena Ušića, Marije Anzulović, Klaudije Bubalo...

- U mandatnom razdoblju od 2021. do 2025. imao sam čast i odgovornost voditi Sportski savez Grada Zagreba, vodeću sportsku zajednicu po broju članova - gradskih sportskih saveza u Republici Hrvatskoj i to 74 saveza, a od toga 70 redovnih, dva pridružena i dva privremena.

Čast mi je spomenuti kako je u navedenim savezima registrirano više od 800 sportskih udruga - klubova ili društva, a od toga se gotovo 50 posto sufinancira kroz program javnih potreba.

Iznimno sam ponosan na sufinanciranje više od 470 trenera iz 44sportova, a intencija nam je i dalje da istima osiguramo kvalitetnu razinu sufinanciranja radi unaprjeđenja razvoja zagrebačkog sporta i doprinosa zagrebačkim sportašicama i sportašima te sportskim rezultatima – rekao je u uvodu Vjekoslav Šafranić, te dodao:

- To vrijeme obilježila je snažna i partnerska suradnja s Gradom Zagrebom koja je u proteklom razdoblju iznimno dobra, dapače odlična, praćeni smo velikom podrškom i razumijevanjem u svim segmentima što je rezultiralo uspjehom koji nam je danas vjetar za buduće nadogradnje u sustavu.

Posebnu pažnju posvetili smo osiguravanju boljih uvjeta za naše sportašice i sportaše, kao i za stručni kadar - trenerice i trenere koji ih vodi, prati i podržava na njihovom sportskom putu a isto nam je želja podići na višu razinu.

S ponosom ističem kako je proračun Grada Zagreba za sport kroz Program javnih potreba u sportu višestruko povećan te je u 2025.godini dosegnuo rekordnih 30 milijuna eura.

Unatoč ovom značajnom povećanju, svjesni smo da su se troškovi svih segmenata ključnih za funkcioniranje i razvoj sporta također znatno povećali, zbog čega je ovakvo ulaganje bilo neophodno.

Stoga ćemo i dalje, u suradnji s Gradom Zagrebom, nastojati osigurati proračunska sredstva primjerena rastućim potrebama sportskog sustava - priča Vjeko.

Sportašice i sportaši iz sustava sporta Grada Zagreba osvojili su 345 medalja na međunarodnim natjecanjima u protekloj godini.

Kao bivši vrhunski sportaš, sportski djelatnik i zaljubljenik u sport, osobe u sportu više od 60 godina života i koja zna što znači odricanje, trud i put od dna do vrha, svoju želju, znanje, iskustvo i ljubav prema sportu želim i dalje uložiti u razvoj sustava sporta Grada Zagreba – naglasio je Šafranić.

Koje su ključne teme za buduće aktivnosti Saveza?

- Savez ostaje prvi i pravi uslužni servis svim članovima-savezima, klubovima, trenericama i trenerima,sportašicama i sportašima te svim djelatnicima u sportu Grada Zagreba.

Povećanje financijskih sredstava za Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba u skladu s potrebama sustava u svim segmentima. Unaprjeđenje kriterija financiranja i mjera za osiguranje sredstava prema programskim područjima sporta - s ciljem pravednijeg i učinkovitijeg sustava.

Povećanje transparentnosti u raspodjeli sredstava - svatko mora dobiti ono što mu pripada, a svaki uloženi euro mora biti opravdan i vidljiv.

Povećanje sredstava za stručni rad trenera i ostalog stručnog kadra, uz posebno vrednovanje rada onih trenera koji su kao bivši vrhunski sportaši ostavili neizbrisiv trag u povijesti hrvatskog sporta.

Povećanje sredstava za razvojne programe perspektivne sportašice i sportaše kojima se treba osigurati kvalitetne uvjete rada za postizanje najviših rezultata na međunarodnim natjecanjima.

Povećanje sredstava za sportske priredbe kako gradskog značaja tako i za prigodne sportske priredbe. Izrade Strategije sporta Grada Zagreba na temelju kvalitetne analize sustava sporta u svim segmentima.

Razvoj i jačanje sportskih aktivnosti u gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Podrška školskom i akademskom sportu školski sportski objekti trebaju biti u funkciji razvoja školskog i akademskog sporta kao baze za uključivanje u klupski sport.

Razvoj parasporta i sporta gluhih te sportske rekreacije osoba s invaliditetom - dostupna i prilagođena infrastruktura, veće uključivanje i viša kvaliteta života.

Osiguravanje većih sportskih naknada vrhunskim sportašima u pojedinačnim i ekipnim sportovima Grada Zagreba. Briga o zdravstvenoj skrbi sportaša - sustavna suradnja sa zdravstvenim institucijama i ustanovama radi pružanja kvalitetnije, pravovremene i brže zdravstvene skrbi svim sportašima.

Unapređenje informatizacije sustava sporta - ,,ZG sport“ aplikacija, radi potpune transparentnosti rada, brže dostupnosti podataka svim korisnicima te kvalitetnijeg i svrsishodnijeg provođenja javnih poziva.

Kontinuirano stručno usavršavanje kadrova - tajnika saveza, trenera, članova klubova i sportskih djelatnika u sportskom, pravnom, financijskom, informatičkom i zdravstvenom području.

Aktivno i kontinuirano prijavljivanje na natječaje od Ministarstva turizma i sporta, Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade i putem drugih institucija radi daljnjeg razvoja i unapređenje sustava sporta a putem kojih se osiguravaju dodatna sredstva za stručni rad trenera, sportsku opremu i rekvizite, natjecanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini i sportsku infrastrukturu - npr. u protekle 3 godine Sportski savez Grada Zagreba osigurao je značajna sredstva i u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta osigurao sredstva u iznosu više od 1.5 milijuna eura.

Unapređenje sportske infrastrukture - Savez će se kroz prijedloge snažno zalagati za izgradnju potrebne infrastrukture, modernizaciju i obnovu postojećih stadiona,dvorana, bazena, sportskih centara i kvartovskih igrališta dostojnih nacionalnih i međunarodnih natjecanja.

Korištenje europskih fondova radi jačanja financijske stabilnosti i razvoja zagrebačkog sporta kroz projekte financirane EU sredstvima.

Redovito informiranje javnosti - putem službene web stranice Saveza o svim aktivnostima Saveza i udruženih članova te sportskih klubova.

Razvoj medijskih i promotivnih projekata Saveza i udruženih članova - nastavak ulaganja u YouTube kanal i emisiju ,Zagrebačke sportske minute“. Očuvanje sportske baštine - inicijativa imenovanja sportskog objekta ili ulice u Gradu Zagrebu u čast sportskih velikana.

I na kraju zaključak:

- Ovim programom želim nastaviti i dodatno unaprijediti ono što smo zajedno postigli: moderan, transparentan i dostupan sportski sustav koji brine o svim sportašima, stručnom kadru i sportskoj infrastrukturi. Grad Zagreb mora ostati lider hrvatskog sporta - grad vrhunskih rezultata, široke baze sportaša i ponosne sportske zajednice.

Na kraju izlaganja javili su se mnogi sportski dužnosnici koji su javno dali podršku Šafraniću, poput Zorana Gobca, Mire Pavlovića, Bore Stipića, Marija Možnika....