Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 214
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NA RUBU

Virus poharao igrače i stručni stožer Benfice: Zaražen i Mourinho

FILE PHOTO: Fenerbahce coach Jose Mourinho
MURAD SEZER/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
03.10.2025.
u 19:55

Mourinho je i prije utakmice u Londonu otkrio kako ima problema s temperaturom, a tada su se ti simptomi pripisivali običnoj prehladi, no sada se čini kako je ipak riječ o nečem ozbiljnijem.

Nogometaši Benfice trebali bi ove nedjelje od 22:15 igrati najveći derbi portugalskog prvenstva u gostima kod Porta. Bila bi to za njih druga velika utakmica ovog tjedna nakon što su u utorak poraženi na Stamford Bridgeu od Chelseaja s 1:0. Međutim, kako piše portugalska A Bola, derbi na Dragau mogao bi biti vrlo jednosmjerna ulica.

Razlog tome je što trener Jose Mourinho, njegov stručni stožer i velik broj igrača Benfice imaju simptome virusa zbog kojeg postoji realna mogućnost da neće moći igrati u nedjelju. Mourinho je i prije utakmice u Londonu otkrio kako ima problema s temperaturom, a tada su se ti simptomi pripisivali običnoj prehladi, no sada se čini kako je ipak riječ o nečem ozbiljnijem.

Sjajni Dinamo na krilima čudesnog Ljubičića stigao do nove velike europske pobjede!

Simptomi bolesti, prema pisanju portugalskog medija, uključuju tjelesnu malaksalost i glavobolju. Medicinski tim 'Orlova' pomno prati cijelu situaciju i postoji realna zabrinutost glede njihovog nastupa u nedjelju.

Nakon sedam kola portugalskog prvenstva, Porto je na prvom mjestu sa stopostotnim učinkom i razlikom pogodaka od 19:1. Benfica trenutačno zauzima treće mjesto te je također neporažena, dosad su ostvarili pet pobjeda i dva remija. Između njih smjestio se Sporting sa šest pobjeda i jednim porazom.

VEZANI ČLANCI: 

Ove sezone, ovaj derbi igrat će i dvojica hrvatskih nogometaša - Dominik Prpić u dresu Porta i Franjo Ivanović u dresu Benfice. Zasad se u Portugalu bolje snalazi bivši napadač Rijeke koji je za lisabonske Orlove zabio tri pogotka u 13 nastupa.

Ključne riječi
derbi virus Jose Mourinho Porto Benfica

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Tvrdi
Tvrdi
20:11 03.10.2025.

Nitko ne može napraviti tolko štete kao sponzoruša.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još