Virus poharao igrače i stručni stožer Benfice: Zaražen i Mourinho

Nogometaši Benfice trebali bi ove nedjelje od 22:15 igrati najveći derbi portugalskog prvenstva u gostima kod Porta. Bila bi to za njih druga velika utakmica ovog tjedna nakon što su u utorak poraženi na Stamford Bridgeu od Chelseaja s 1:0. Međutim, kako piše portugalska A Bola, derbi na Dragau mogao bi biti vrlo jednosmjerna ulica.

Razlog tome je što trener Jose Mourinho, njegov stručni stožer i velik broj igrača Benfice imaju simptome virusa zbog kojeg postoji realna mogućnost da neće moći igrati u nedjelju. Mourinho je i prije utakmice u Londonu otkrio kako ima problema s temperaturom, a tada su se ti simptomi pripisivali običnoj prehladi, no sada se čini kako je ipak riječ o nečem ozbiljnijem.

Sjajni Dinamo na krilima čudesnog Ljubičića stigao do nove velike europske pobjede! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Simptomi bolesti, prema pisanju portugalskog medija, uključuju tjelesnu malaksalost i glavobolju. Medicinski tim 'Orlova' pomno prati cijelu situaciju i postoji realna zabrinutost glede njihovog nastupa u nedjelju.

Nakon sedam kola portugalskog prvenstva, Porto je na prvom mjestu sa stopostotnim učinkom i razlikom pogodaka od 19:1. Benfica trenutačno zauzima treće mjesto te je također neporažena, dosad su ostvarili pet pobjeda i dva remija. Između njih smjestio se Sporting sa šest pobjeda i jednim porazom.

VEZANI ČLANCI:

Ove sezone, ovaj derbi igrat će i dvojica hrvatskih nogometaša - Dominik Prpić u dresu Porta i Franjo Ivanović u dresu Benfice. Zasad se u Portugalu bolje snalazi bivši napadač Rijeke koji je za lisabonske Orlove zabio tri pogotka u 13 nastupa.