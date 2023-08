Vikendom je prelazio 1200 km zbog treninga, otac ga je programirao da apsolutni vladar Formule 1

Svjetsko prvenstvo formule 1 već je postalo kao i borba za naslov prvaka HNL-a. Nema tu neke napetosti, obično je uvijek prvak Dinamo, a u formuli 1 također ispliva jedno ime - Max Verstappen. Samo ove sezone pobijedio je u 10 od ukupno 12 utrka. Štoviše, slavio je pobjede u posljednjih osam. Prije stanke osvojio je hrpu bodova i trenutačno je vodeći u ukupnom poretku.

Iz obitelji vozača

No, dok čeka nastavak sezone koji će početi 27. kolovoza Velikom nagradom Nizozemske, bezbrižno se kupa i ljetuje na Sardiniji s partnericom Kelly Piquet, kćeri slavnog brazilskog vozača Nelsona Piqueta.

No, tko je taj 25-godišnjak koji posljednjih godina hara formulom 1?

Max potječe iz belgijsko-nizozemske obitelji, a oba njegova roditelja bavila su se utrkama. Otac Jos natjecao se u F1, a majka Sophie Kumpen bila je talentirana vozačica kartinga. U svoje vrijeme pobjeđivala je i neke buduće F1 vozače poput Jensona Buttona i Jana Magnussena.

No, sin ih je oboje nadmašio. Jos je između 1994. i 2003. osvojio samo 17 bodova u 106 utrka i dvaput se penjao na postolje, ali bez pobjede. Max ima dva naslova svjetskog prvaka (2021. i 2022.) te zasad 45 pobjeda u karijeri.

– Postati vozač formule 1 bio je moj san. Nadate se pobjedama, postoljima, nadate se da ćete slušati himnu. Sada sam ovdje kao svjetski prvak – kazao je Nizozemac kada je prvi put stao na svjetski tron.

Verstappen se počeo utrkivati rano, i to u kartingu, u kojem je osvojio više od 20 naslova prvaka u raznim kategorijama. Kada je 2014. osvojio treće mjesto u europskoj formuli 3 za momčad Van Amersfoort Racing, privukao je pozornost ljudi iz F1. U početku je bio član druge postave Toro Rossa, za koji je debitirao 2015. na VN Australije kao najmlađi vozač formule 1, sa 17 godina i 163 dana. Na VN Španjolske, godinu dana nakon toga, postigao je prvu pobjedu. Njegov otac Jos prisjetio se sinovih početaka:

– Kao dijete bio je svaki dan u vrtu i vozio quad, a već drugi ili treći dan nakon što ga je dobio, zabio se u zid. Srećom, imao je kacigu. No nije mu to zasmetalo, imao je osjećaj za motor. Uvijek je bio obuzet vožnjom.

Sve je to vodilo nečemu puno ozbiljnijem.

– Kada je imao 10 godina, išli smo zimi, od studenoga nadalje, svaki vikend nakon škole u Italiju. Škola bi završila u 14.30, a ja sam ga čekao u kombiju i odvezli bismo se u Italiju. Proveli bismo dva dana na svim stazama na kojima je trebao voziti, a onda bismo se u nedjelju popodne vratili. To je oko 1250 km u oba smjera. Potom bih ga ujutro odvezao u školu. U Italiji je bila sva konkurencija, tamo su sve tvornice, a želio sam da nauči sve staze i htio sam vidjeti gdje smo što se tiče brzine – prisjeća se Jos kako je stvarao prvaka.

- Otac me nikada nije tjerao ni na što, ali način na koji me je vodio tijekom karijere ponekad mi je malo teže padao. Znao sam se pitati zašto sve to moram raditi, a druga djeca ne. Odgovorio bi mi da mogu biti poput druge djece, ali da onda neću biti vozač formule 1. To je način života kojem se posvećujete i stvarno sam sretan što sam tu gdje jesam. Zahvalan sam ocu što je bio takav prema meni - rekao je Max u jednom intervjuu.

- Mislim da mnogi ljudi nisu imali smjernice od vrlo rane dobi kao što sam ih ja imao. A ja sam već od malih nogu jako puno učio o poslu kojim se danas bavim.

No, sve mu se to isplatilo jer je već osvojio dva svjetska naslova.

- U toj prvoj godini borbe za titulu pitao sam se hoću li ikada više imati priliku - rekao je vozač.

Programiran za pobjede

E, pa imao ju je i ima je već treću godinu zaredom.

Neki kažu da je on programiran da pobjeđuje. To je rekao i Frits van Amersfoort, vlasnik momčadi koji je vodio Maxa u F3.

– Max je bio programiran da bude vozač utrka. Sjećam se da je od Agassija otac napravio teniskog robota tako što mu je svaki dan bacao 3000 loptica pokraj ušiju. I Jos je bio takav. Kada je još vozio karting, njih dvojica puno su radila zajedno. Jos je pripremao i programirao svog sina da bude najbolji vozač utrka na svijetu.

Verstappen junior naučen je da uči radeći, da sam shvati ograničenja, ali i da shvati gdje može biti brži. Otac je uvijek gledao kako da mi u svakom trenutku održi novu lekciju.

- Neki bi ljudi potrošili više vremena na pregledavanje podataka. Mislim da smo se mi više oslanjali na vožnju jer se tijekom vožnje uči. Mnogi timovi su u to vrijeme 45 minuta gledali podatke. To nije način. U redu je pet minuta, ali dajte vozaču vremena da sam stvori svoj put. To je ono što mu treba, treba osjetiti auto, napraviti promjene na njemu - rekao je Jos koji je stalno volio testirati svoga sina. Prisjetio se jednom i jedne anegdote iz djetinjstva:

- Sjećam se da je imao osam ili devet godina, srijedom je škola završavala u 12 sati i nakon toga smo išli na kartinšku stazu. Zimi je bilo jako hladno i pustio sam kombi da se zagrije. No, Maxu je bilo hladno i rekao sam mu da se ide zagrijati, a on se nije vratio neko vrijeme. Rekao je da mu je još uvijek hladno, no uzvratio sam mu da me baš briga i da počne voziti. Nije mogao micati prstima, ali želio sam testirati stvari jer sam želio ići naprijed - rekao je Maxov otac koji ga je prije nekoliko godina ovako opisao:

- Ima dobar, nježan karakter, no kad stavi kacigu to se promijeni. Agresivniji je jer želi pobjedu. Više koristi glavu, a stil vožnje mu je bolji od mojeg.

Sin mu je zahvalan na svemu što ga je naučio:

- Volim se žestoko utrkivati, mislim da je to radio i moj tata, ali mislim da ja imam malo više finoće u stilu vožnje od njega. To je također ono na čemu smo radili kada sam bio vrlo mali. Moj je tata želio da postanem bolji od njega.

I uspio je jer Max ne samo da je bolji od njega, nego je u posljednje dvije godine bio najbolji na svijetu, a moralo bi se dogoditi pravo čudo da svjetski prvak ne postane i treću godinu zaredom.

No, kao i svi, i on razmišlja o životu nakon Red Bulla i formule 1, a dovoljno je zreo da shvaća da je život i ono što se događa izvan staze. Istina je da obožava F1, a kada nije na stazi, većinu vremena provodi na simultanim utrkama. A između testiranja i natjecateljskog vikenda, vrijeme provodi na kartingu.

No, iz njegovih izjava vidi se da već razmišlja i o životu nakon utrka.

- Ima i drugih stvari u životu osim Formule 1. Imam ugovor do 2028., a nakon toga ću vidjeti. Već imam puno planova za ono što želim raditi. Mislim da će s vremenom sve to postati jasnije. Ne želim provesti svoje najbolje godine samo u formuli 1. S obzirom na to da je utrka sve više pa i previše - rekao je nedavno u jednom intervjuu Verstappen i dodao:

- Još volim to što radim, ali ne vidim se u tome do 40. godine. Htio bih voziti manje utrka, biti više vremena kod kuće i cijeniti druge stvari u životu, ali i dalje biti konkurentan. Samo želim živjeti svoj život, jer ovo je na kraju doista iscrpljujući život.

Voli i nogomet

Nitko ga ne može kriviti, vrijeme s obitelji je bitno, a on ima veliku obitelj. Osim trenutačne partnerice koja ima kćer, Max ima i sestru Victoriju, a nakon što su mu se roditelji rastali i pronašli nove partnere, dobio je još nekoliko polubraće i polusestara.

Verstappen voli i nogomet, navija za Barcelonu i PSV Eindhoven, a govori i tri jezika - nizozemski, engleski i njemački, koji je naučio vozeći karting s Michaelom Schumacherom. Tu legendu sada pokušava uloviti u ukupnim pobjedama, ali da dođe do njegovih sedam naslova svjetskog prvaka još će morati pojesti puno žganaca.