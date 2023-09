VIDEO Veselje za najmlađe: Nogometaši i trener Dinama razveselili djecu na igralištu NK Ponikve

U srijedu nas u zagrebačkim Gajnicama od 15 sati i 30 minuta očekuje svojevrsni festival nogometa. NK Ponikve, član 3. HNL centar (četvrti rang hrvatskog nogometa), će u prvom kolu Hrvatskog kupa dočekati ligaškog prvaka Dinamo, a u samoj najavi susreta već se dalo zamijetiti da će to biti jedan poseban dan za žitelje kvarta sa zapadnog dijela glavnog grada Hrvatske. Sređuju se montažne tribine, kosi se svaki milimetar trave i sve se priprema kako bi se na pravi način dočekao veliki suparnik, a 1500 ulaznica je planulo u dva dana.

Danas su pred medijima, što je poprilična rijetkost kad se gostuje u istom gradu, u prostorijama protivničkog kluba utakmicu najavili trener Sergej Jakirović, te igrači Tibor Halilović, Petar Sučić i Luka Vrbančić. Članovi mlađih uzrasta Ponikvi, koje inače broje više od 500 nogometaša u svim kategorijama škole nogometa, pohrlili su za autogramima Dinamovih imena. Tako su klinci uspjeli ugrabiti priliku dobiti potpise na lopte, dresove, bilježnice i ostale razne rekvizite, pa i uloviti koji selfie s trenerom i igračima Dinama. A usred tih autograma i fotografiranja samouvjerena djeca su dovikivala Jakiroviću. Haliloviću i društvu da Ponikve idu do pobjede, pa su se na to osvrnuli i trener i igrači.

- Imaju optimizam i nadu, tako treba svaki čovjek razmišljati. Mi ipak moramo na terenu pokazati da tu postoji razlika i da smo iz Dinama. Bit će vatrena atmosfera i to očekujemo, ali ne mislim da bi nas to trebalo utjecati. Uostalom, doći će tu i puno navijača Dinama, i trebamo njih razveseliti novom pobjedom - rekao je Jakirović, a o istoj temi je pričao i novi-stari igrač plavih, Tibor Halilović:

- Tako i treba, naravno da će navijati za Ponikve i očekivati pobjedu svojih. Bit će to lijepo i za nas i za njih, da Dinamo igra u ovako jednom kvartu u Zagrebu. Gajnice su pravi dinamovski kvart i bit će to lijep događaj za njihove navijače. Nek nam daju što bolji otpor, ali mi dolazimo potpuno fokusirani, dolazimo u jednom dobrom ritmu. Jako smo dobro radili proteklih tjedana i bit će nam to dobra uvertira za nedjelju.

Cijelo vrijeme su akteri iz Dinama ponavljali da ne smiju s bilo kakvim opuštanjem ulaziti u ovaj susret. Vjerojatno su se podsjetili na posljednji susret Dinama i Ponikvi u Kupu. Bilo je to 2014. godine, a Dinamo je tad prvo gubio 1:0, a pred sam kraj utakmice pogotkom Ognjena Vukojevića preokrenuo i slavio s tijesnih 2:1. Dobro se te utakmice sjeća tadašnji, ali i sadašnji trener Ponikvi, inače legenda zagrebačkog nogometa, Hrvoje Pipinić.

- Bili smo jako dobri, Dinamo se doslovno spašavao u zadnjim minutama utakmice, kod zadnjeg kornera čak nam je i golman išao naprijed. Nadam se da možemo tako neizvjesnu utakmicu odigrati i sada. Svjesni smo mi te razlike, kao i činjenice da je Dinamo apsolutni favorit. No vjerujemo u čudo. Meni i mojim igračima ovo je najlakša utakmica, neka uživaju, neka daju sve od sebe, pa što bude.

Vrlo zanimljivu anegdotu iz susreta protiv Ponikvi iz svoje igračke karijere nosi i Sergej Jakirović. Naime, u ožujku 2010. godine bio je igrač Lučkog koje je protiv Ponikvi igralo osminu finala kupa Nogometnog središta Zagreb. Pri rezultatu 3:3 tadašnji vratar Lučkog Kovačić je igrao rukom van kaznenog prostora te spriječio čisti pogodak Ponikvi. Dobio je crveni karton, a na vrata je kao igrač iz polja stao baš Jakirović. Utakmica je otišla u raspucavanje s bijele točke, a Jakirović je čudesno obranio tri jedanaesterca te svoju momčad tako poslao u četvrtfinale. Rado se trener Dinama prisjetio tog trenutka kad je upitan može li koji od današnjih igrača Dinama napraviti tako nešto ako bude zatrebalo.

- Haha, ne znam tko ima vratarske afinitete među ovim dečkima. Eto, tako se tada poklopilo, baš smo se kolega Pipnić i ja dobro podsjetili na tu situaciju. Bilo je jako zanimljivo jer sam tada dobio okladu sa svojim tadašnjim trenerom Biškupom. Nadam se da ovaj put neće doći do jedanaesteraca, to baš i ne bi bilo dobro - istaknuo je Jakirović, te se osvrnuo najavi sutrašnje utakmice:

- Već smo pričali da trebamo biti jako ozbiljni i koncentrirani. Dobit će neki drugi igrači šansu, što prinudno, što zbog toga što želimo vidjeti ostale igrače koji nisu još igrali. Želim da se dobro prezentiramo i da napravimo sve kako bismo prošli.

Nakon utakmice u Gajnicama, pred Dinamom je najveća moguća utakmica u hrvatskom nogometu, veliki HNL derbi protiv Hajduka na Poljudu.

- U dobrom smo stanju, atmosfera je odlična, naravno da pobjede bildaju tu atmosferu. Imamo nakon svake utakmice nekoliko 'rovitih' igrača, što je i očekivano jer je riječ o kontaktnom sportu. Ipak se nadam da će nakon srijede svi biti na dispoziciji i da ćemo imati tri dana da se pripremimo za derbi. Nadam se da ćemo i tu utakmicu dobro odigrati. Sigurno da je deseto kolo i da se ništa neće riješiti, ali sigurno i da je važno s psihološke strane dobro odigrati u derbiju. Pobjeda bi tu značila puno, pogotovo kad uzmemo u obzir gdje smo bili kad sam tek došao - rekao je Jakirović, te se po pitanju tih 'rovitih' igrača dotaknuo dvojice Dinamovaca s manjim zdravstvenim problemima, Brune Petkovića i Stefana Ristovskog:

- S Petkovićem je situacija dobra, očekujemo da će igrati u nedjelju. Za Ristovskog ćemo vidjeti na treningu, ako to s njim nije dobro, ja sam uvijek prije za to da igra zdrav igrač - zaključio je trener Dinama.