Bivši hrvatski premijer: Nisu gotove podjele u Dinamu. Nitko nije radio bolje od Zdravka Mamića

Zagrebački Dinamo je poslije sedam mjeseci dobio Nadzorni i Izvršni odbor, kvorum je postignut te se moglo pristupiti glasovanju. Međutim, konačno riješenje je daleko pošto ova skupština mandat ima do ožujka pa se opet biraju upravljačka tijela hrvatskog prvaka za kojeg se bori više struja.

- Mislim da nisu gotove podjele u Dinamu, trebat će još vremena da se to primiri jer ne možete sve ove ljude koji su ostali na drugoj strani proglasiti da ne vole Dinamo i da ne žele Dinamu dobro, jedan dio želi dobro, ali trebalo je učiniti odmak od bivše politike - kazao je je jedan od skupštinara Franjo Gregurić za N1 televiziju.

- Bit ću iskren – koliko je Mamić napravio štete, uglavnom sebi svojom glupošću, radom, ponašanjem, on je imao odličan nos kad se radilo o izboru i prodaji igrača, to nitko nije kvalitetnije radio od njega i bojim da će se teško naći netko tko tako to radi - objasnio je Gregurić koji je bio hrvatski premijer od 1991. do 1992. godine.