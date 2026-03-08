VIDEO Veliko slavlje pred Maksimirom: Jedan igrač Dinama zaradio je poseban doček

Kako je i najavljeno, navijači Dinama organizirali su svečani doček za igrače svog omiljenog kluba nakon velike pobjede u današnjem derbiju. Podsjetimo, Dinamo je pobjedom od 3:1 na Poljudu praktički osigurao naslov prvaka 11 kola prije kraja te su im najvatreniji navijači odlučili organizirati svečani doček pred Maksimirom.

Strijelci za pobjedu Dinama bili su Miha Zajc, Gabriel Vidović i Monsef Bakrar, dok je jedini strijelac za Hajduk bio Rokas Pukštas.

Ipak, neopjevani junak utakmice bio je Dominik Livaković. Hrvatska jedinica nije imala previše važnih intervencija, ali nema sumnje kako Dinamova obrana puno bolje funkcionira od njegovog povratka u klub, vjerojatno zbog sigurnosti koju vratar svjetske kvalitete daje posljednjoj liniji plavih.

Prepoznali su to i navijači pa su ga po izlasku iz autobusa pozdravili pjesmom: "I na strani i kod kuće, Livi brani nemoguće. Livi majstore!"

Zaista fantastična atmosfera vlada pred Dinamovim domom, a kako izgleda doček igrača pogledajte u nastavku.








