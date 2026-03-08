Naši Portali
FEŠTA U ZAGREBU

VIDEO Veliko slavlje pred Maksimirom: Jedan igrač Dinama zaradio je poseban doček

Zagreb: Navijači Dinama dočekali igrače ispred stadiona u Makisimiru nakon pobjede u derbiju protiv Hajduka
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.03.2026.
u 22:07

Hrvatska jedinica nije imala previše važnih intervencija, ali nema sumnje kako Dinamova obrana puno bolje funkcionira od njegovog povratka u klub

Kako je i najavljeno, navijači Dinama organizirali su svečani doček za igrače svog omiljenog kluba nakon velike pobjede u današnjem derbiju. Podsjetimo, Dinamo je pobjedom od 3:1 na Poljudu praktički osigurao naslov prvaka 11 kola prije kraja te su im najvatreniji navijači odlučili organizirati svečani doček pred Maksimirom.

Strijelci za pobjedu Dinama bili su Miha Zajc, Gabriel Vidović i Monsef Bakrar, dok je jedini strijelac za Hajduk bio Rokas Pukštas. 

FOTO Vatreno je na tribinama Poljuda: Pogledajte zanimljivu poruku Torcide
Zagreb: Navijači Dinama dočekali igrače ispred stadiona u Makisimiru nakon pobjede u derbiju protiv Hajduka
1/11

Ipak, neopjevani junak utakmice bio je Dominik Livaković. Hrvatska jedinica nije imala previše važnih intervencija, ali nema sumnje kako Dinamova obrana puno bolje funkcionira od njegovog povratka u klub, vjerojatno zbog sigurnosti koju vratar svjetske kvalitete daje posljednjoj liniji plavih.

Prepoznali su to i navijači pa su ga po izlasku iz autobusa pozdravili pjesmom: "I na strani i kod kuće, Livi brani nemoguće. Livi majstore!"

Zaista fantastična atmosfera vlada pred Dinamovim domom, a kako izgleda doček igrača pogledajte u nastavku.

Ključne riječi
Dominik Livaković doček Navijači Dinamo

