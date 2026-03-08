Bijesni navijači: Livaja, idi i ne daj da te ponižavaju! A NH neka skuplja članove umjesto titula

Dinamo je lakoćom i uvjerljivo s 3:1 pobijedio Hajduk na Poljudu u derbiju 25. kola SuperSport HNL-a. Zajc, Vidović i Bakrar zabili su za goste, a Pukštas je pogodio za domaćine. Vodeći Dinamo je ovom pobjedom stvorio prednost od čak deset bodova ispred drugoplasiranog Hajduka i tako učinio vjerojatno presudan korak u borbi za naslov.

Službena facebook stranica Hajduka prepuna je komentara razočaranih navijača, koji se opraštaju od borbe za naslov.

Evo nekih od komentara...

"Još jedna godina neuspjeha i iznevjerenih očekivanja. Predsjednik kluba - nula. Trener - nula. Igrački kadar - nula, uz par iznimaka."

"Što kaže udruga NH, hoće li se i dalje po istome...? Ipak se članovi skupljaju, ne titule..."

"S Gattusom smo do zadnjeg kola bili u igri (iako igre nije bilo), a ovaj prepotentni mlatimudan je sve uništio puno prije. Čovječe, ti u ovoj utakmici držiš Livaju na klupi. Eto, sad ga ne trebaš nikako stavljati do kraja prvenstva pa si miran."

"Markane, ako si normalan, otiđi i nemoj više da te ovaj panjina ponižava jer nama ionako nema spasa. Čestitke udruzi Naš Hajduk, predsjedniku Biliću i najzad panjini Garciji na predivnoj sezoni i na kraju čestitke Dinamu na naslovu prvaka za koji se nisu pošteno oznojili."

"Nema se što ovdje više komentirati. Luzerski smo klub, ukleti smo klub, nažalost nema nade. Iz godine u godinu uvijek isto.. Sramite se.. Kakav nam je predsjednik, takav smo i klub..

"Tu nema veze García... nemamo kvalitetne igrače i to je to... Dinamo je kvalitetniji... nije Kovačević bolji trener od Garcije..."

"Hladna srca i prazne duše odigrana još jedna sezona. Pa dokad više ovako?"

"Većinski vlasnici Hajduka, preuzmite odgovornost i napustite klub."

"Pljesak za sve navijače koji su pljeskali Krovinović na ulasku u igru, on igra za 700 tisuća eura i svaki tjedan radi greške, a vi radite za 1000 eura i zakasnite na posao dva dana i dobit ćete otkaz."

"Dinamu čestitam naslov prvaka. Igračima Hajduka sretan Dan žena... tako su i igrali."