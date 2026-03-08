Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 64
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PALA ODLUKA

Izabran novi vrhovni vođa Irana: 'Čak se i Veliki Sotona osvrnuo na njegovo ime'

FILE PHOTO: Iranian President Pezeshkian, Mohseni-Eje'i, and Arafi attend the meeting of the interim leadership council of Iran in an unknown location in Iran
IRIB/REUTERS
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
08.03.2026.
u 11:21

Jedan visoki klerik u Skupštini stručnjaka od 88 članova, ajatolah Ahmad Alam al-Hoda, citiran je od strane poluslužbene novinske agencije Mehr, rekavši: 'Izbori za vodstvo su održani i vođa je imenovan', javlja CNN

Tijelo zaduženo za izbor sljedećeg iranskog vrhovnog vođe donijelo je odluku, reklo je nekoliko tvrdokornih članova, bez imenovanja odabranog kandidata. Jedan visoki klerik u Skupštini stručnjaka od 88 članova, ajatolah Ahmad Alam al-Hoda, citiran je od strane poluslužbene novinske agencije Mehr, rekavši: 'Izbori za vodstvo su održani i vođa je imenovan', javlja CNN

Rekao je da su glasine koje su pokušavale prikazati da Skupština stručnjaka još nije donijela odluku „čiste laži“. Al-Hoda je rekao da je sada na Tajništvu Skupštine, na čelu s ajatolahom Hosseinijem Bushehrijem, da objavi odluku.

"Značajno je da se čak i 'Veliki Sotona' osvrnuo na ime osobe koju su odabrali predstavnici", dodao je Alekasir. Tvrdokorni klerici obično Sjedinjene Države nazivaju "Velikim Sotonom". 

Ajatolah Heidari, također član Skupštine, rekao je da je odabrana "najbolja" opcija, koju je odobrila većina Skupštine stručnjaka, prema poluslužbenoj novinskoj agenciji ISNA. Ranije ovog tjedna, američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi bilo neprihvatljivo da ga naslijedi Mojtaba Khamenei, sin vrhovnog vođe Alija Khameneija.

Iranski državni mediji javljaju da je izabran novi vrhovni vođa, a očekuje se da će uskoro biti objavljen, piše Sky News. 

Ali Khamenei je ubijen u izraelskom zračnom napadu prije osam dana.
Ključne riječi
Iran ajatolah rat na Bliskom istoku

Komentara 32

Pogledaj Sve
OT
otrovnijezik
11:32 08.03.2026.

Hoće li CNN nešto javiti iz Izraela?

HA
Hary3
11:35 08.03.2026.

Hahaha.

AP
APOzemPički
12:20 08.03.2026.

Ono kad se Hrvatine nadmeću u zlobi prema zemlji koja nas je priznala prije SAD-a i čak pet godina prije Izraela. Eto koliko u glavi imaju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!