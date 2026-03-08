Izabran novi vrhovni vođa Irana: 'Čak se i Veliki Sotona osvrnuo na njegovo ime'

Tijelo zaduženo za izbor sljedećeg iranskog vrhovnog vođe donijelo je odluku, reklo je nekoliko tvrdokornih članova, bez imenovanja odabranog kandidata. Jedan visoki klerik u Skupštini stručnjaka od 88 članova, ajatolah Ahmad Alam al-Hoda, citiran je od strane poluslužbene novinske agencije Mehr, rekavši: 'Izbori za vodstvo su održani i vođa je imenovan', javlja CNN

Rekao je da su glasine koje su pokušavale prikazati da Skupština stručnjaka još nije donijela odluku „čiste laži“. Al-Hoda je rekao da je sada na Tajništvu Skupštine, na čelu s ajatolahom Hosseinijem Bushehrijem, da objavi odluku.

"Značajno je da se čak i 'Veliki Sotona' osvrnuo na ime osobe koju su odabrali predstavnici", dodao je Alekasir. Tvrdokorni klerici obično Sjedinjene Države nazivaju "Velikim Sotonom".

Ajatolah Heidari, također član Skupštine, rekao je da je odabrana "najbolja" opcija, koju je odobrila većina Skupštine stručnjaka, prema poluslužbenoj novinskoj agenciji ISNA. Ranije ovog tjedna, američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi bilo neprihvatljivo da ga naslijedi Mojtaba Khamenei, sin vrhovnog vođe Alija Khameneija.

Iranski državni mediji javljaju da je izabran novi vrhovni vođa, a očekuje se da će uskoro biti objavljen, piše Sky News.

Ali Khamenei je ubijen u izraelskom zračnom napadu prije osam dana.