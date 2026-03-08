Dinamo nema deset bodova prednosti nad Hajdukom, već zapravo 11. Evo i zašto

Dinamo je u dvoboju 25. kola HNL-a na ispunjenom Poljudu s odlučnih 3:1 svladao Hajduk u derbiju te se tako značajno odvojio na prvenstvenoj ljestvici u odnosu na splitsku momčad. Momčad Marija Kovačevića sada na čelu ljestvice ima 57 bodova, dok je Hajduk ostao na 47.

Dinamo je tako u Zagreb otputovao s jednom rukom na trofeju, jer ovih 10 bodova razlike u stvarnosti je 11 bodova razlike, iz razloga što je, u slučaju izjednačenog broja bodova, prvi kriterij u propozicijama HNS-a međusobni omjer dvaju klubova. A u tom omjeru Hajduk sada više ne može prestići Dinamo, pošto su plavi u tri ovosezonske utakmice u upisali dvije pobjede i remi.

Prepoznajete li igrače Dinama i Hajduka dok su bili klinci?

Čak i ako tu prednost gledamo samo na površinskoj razini i smatramo ju kao 10 bodova, povijest nam pokazuje da takva prednost 11 kola prije kraja prvenstva nikada nije preokrenuta. Najveća prednost koja je u tom periodu bila preokrenuta iznosila je šest bodova.

Dakle, u preostalih 11 kola Hajduku bi trebalo četiri, ili čak pet Dinamovih ispuštanja bodova više nego što će ih napraviti Hajduk, što ulazi u sferu gotovo nemogućeg.

VEZANI ČLANCI:

Uzevši u obzir u kakvoj formi trenutačno igra Dinamo, s nizom od čak 12 prvenstvenih utakmica bez poraza (10 pobjeda i dva remija), teško je očekivati da će momčad Marija Kovačevića baš toliko nazadovati.

U idućem, 26. kolu HNL-a Dinamo će na svojem Maksimiru ugostiti Slaven Belupo, dok će Hajduk opet zaigrati na Poljudu, i to protiv Lokomotive.