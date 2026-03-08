VIDEO Incidenti na Noćnom maršu u Zagrebu, priveden muškarac nakon sukoba s policijom

Dva odvojena incidenta dogodila su se na 10. Noćnom maršu u Zagrebu koji je povodom Međunarodnog dana žena organizirao feministički kolektiv fAKTIV.

Tijekom okupljanja kod Hrvatskog narodnog kazališta došlo je do manjeg incidenta kada se skupini sudionika približilo nekoliko neistomišljenika. Između njih je došlo do kraćeg verbalnog sukoba, no policija je brzo reagirala i situacija je smirena bez daljnjih posljedica, piše HRT.

Drugi incident dogodio se na Trgu bana Josipa Jelačića. Muškarac je pokušao zaustaviti policijsko vozilo, a potom se fizčki i verbalno sukobio s redarima koji su osiguravali povorku. Suprotstavio se i policiji. Nakon incidenta je priveden.

Video pogledajte ovdje.