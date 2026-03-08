Naši Portali
Povodom dana žena

VIDEO Incidenti na Noćnom maršu u Zagrebu, priveden muškarac nakon sukoba s policijom

Zagreb: Policija uhitila muškarca koji je verbalno napao sudionike Noćnog marša
Foto: Marko Seper/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Večernji
08.03.2026.
u 20:20

Muškarac je pokušao zaustaviti policijsko vozilo, a potom se fizčki i verbalno sukobio s redarima koji su osiguravali povorku. Suprotstavio se i policiji

Dva odvojena incidenta dogodila su se na 10. Noćnom maršu u Zagrebu koji je povodom Međunarodnog dana žena organizirao feministički kolektiv fAKTIV. 

Tijekom okupljanja kod Hrvatskog narodnog kazališta došlo je do manjeg incidenta kada se skupini sudionika približilo nekoliko neistomišljenika. Između njih je došlo do kraćeg verbalnog sukoba, no policija je brzo reagirala i situacija je smirena bez daljnjih posljedica, piše HRT.

Drugi incident dogodio se na Trgu bana Josipa Jelačića. Muškarac je pokušao zaustaviti policijsko vozilo, a potom se fizčki i verbalno sukobio s redarima koji su osiguravali povorku. Suprotstavio se i policiji. Nakon incidenta je priveden.

Video pogledajte ovdje.

Ključne riječi
Dan žena Zagreb noćni marš

Komentara 1

Pogledaj Sve
SV
Svastacuje
20:37 08.03.2026.

Je li maršira i velika umjetnica koja gola kosi...i zato je umjetnica...ako to nije poniženje žene onda neznam što jeste...

Na današnji dan prije 152 godine rođena je Marija Jurić Zagorka
4
HEROINE KOJE SU OBLIKOVALE HRVATSKU

Žene bez kojih Lijepa naša danas ne bi bila ista – ženski je mozak stvorio Vegetu, laser i Sumamed

U sjeni velikih vladara, vojskovođa i političara koji su imali glavne uloge u hrvatskoj povijesti, tiho su, ali odlučno, stajale žene čiji je doprinos u društvu bio nemjerljiv, no često marginaliziran. Od srednjovjekovnih kraljica, preko umjetnica i znanstvenica, do političarki i sportašica, žene su u hrvatskoj povijesti ostavile dubok i neizbrisiv trag. Priče tih žena koje su prkosile društvenim normama, pomicale granice, stvarale remek-djela i znanstvene inovacije, priče su o uspjesima, ali i trajan podsjetnik na borbu za ravnopravnost koja traje stoljećima.

