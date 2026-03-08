Je li veliki talent hrvatskog nogometa teško pogriješio kad nije došao u Dinamo?

Priča zimskog prijelaznog roka kod nas bio je Adriano Jagušić, ponovno je bio blizu prelasku iz Slavena Belupa u Dinamo, ali ne kraju završio u Panathinaikosu. Nema se tu dečko što zamjeriti, odšteta koju je grčki Panathinaikos dao koprivničkom klubu bila je ogromna, 6,2 milijuna eura i taj odgovorni mladić nije želio svom dotadašnjem klubu uskratiti toliko novac, vjerojatno višegodišnji klupski proračun i umjesto u zagreb, preselio je u Atenu.

No, pitanje je je li za svoj nogometni napredak dobro odlučio. Otkako je došao u Panathinaikos odigrao je ukupno 20 minuta, dobio je sedam minuta u prvenstvu i 13 minuta u kupu. Svakako se očekivalo puno više s obzirom na njegov talent, ali i na visoku odštetu koju su Grci platili za njega.

FOTO Gori sve pred Maksimirom: Pogledajte kadrove sa spektakularnog dočeka Dinamovih nogometaša

Istina je da mu je tek 20 godina i da za njega ima vremena, ali sjedenjem na klupi neće napredovati i čudi što primjerice jučer u susretu kod Levadiakosa nije dobio ni minute prilike, a Pao je slavio s 4:1, već nakon 50 minuta imao je 3:0 vodstvo.

No, vidjet ćemo kakvi su planovi s Jagušićem u ovom grčkom velikanu koji je tek četvrti na ljestivci, s 12 bodova manje od vodećih, jer nije Jagurić dugo u klubu, možda čekaju njegovu potpuniju adaptaciju i na život u Ateni i na klupske zahtjeve. No, sigurno je d aje očekivao puno više po dolasku u Panathinaikos.