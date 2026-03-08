Naši Portali
Reakcija na plan zapljene urana

Hrvatski analitičar: 'Ovo je nešto najblesavije što sam dosad čuo, ali vjerojatno ne i zadnja glupost Trumpa'

Foto: Reuters
1/8
VL
Autor
Večernji.hr
08.03.2026.
u 19:20

Jedino u što sam posve siguran je slijedeće: - kad ovaj rat završi kroz koji mjesec (jer Trumpu idu izbori, a cijena goriva raste), a iranski režim to nekako preživi, Iran će uložiti maksimalne napore da što prije razviju svoju nuklearnu bombu. Pri tome imaju pred očima Sjevernu Koreju i Kim Jong-Una s kojim je Trump veliki prijatelj, baš zato jer Kim ima svoje nuklearne bombe

Analitičar Tonči Tadić reagirao je na izjavu američkog predsjednika Donald Trump je izjavio da je sprječavanje Irana da ikada dobije nuklearno oružje jedan od njegovih ratnih ciljeva. SAD i Izrael razgovarali su o slanju specijalnih snaga u Iran kako bi zaplijenile njegove zalihe visoko obogaćenog urana u kasnijoj fazi rata, prema izvješću Axiosa u subotu. 

U nastavku prenosimo u cijelosti reakciju Tončija Tadića: "Amerika i Izrael planiraju poslati specijalne snage usred Irana da napadnu iranska nuklearna postrojenja i od tamo otmu iranski obogaćeni uran. Ma nemojte! Ovo je nešto najblesavije što sam dosad čuo, ali vjerojatno ne i zadnja glupost od Netanyahua i Trumpa

Kako će to izvesti? Kako će to iznijeti? Navodno je riječ o 450 kilograma uranija obogaćenog do 60 posto. To je visoko radioaktivno nuklearno gorivo, koje se mora prenositi u posebnim spremnicima. Ne može se to zamotati u par folija, pa idemo vani u par helikoptera. Ako ništa drugo možemo zajamčiti veću skupinu američkih i izraelskih vojnika oboljelih od radijacijske bolesti. Uostalom, koliko je specijalaca u Americi i Izraelu trenirano za rukovanje sa nuklearnim gorivom? Možda misle poslati američke eksperte za nuklearno oružje, onih 350 koje je Elon Musk rastjerao s posla u onom ludilu početkom 2025. navodno radi rezanja troškova, pa ih se mjesecima kasnije tražilo po kućama i molilo da se vrate na posao, jer takvih ljudi malo ima. Nije li logičnije sve to temeljito zarušiti eksplozivom u podzemnim tunelima gdje se i čuva?

Osim toga, je li doista sve iransko visoko obogaćeno uransko gorivo na istoj lokaciji? Ili je nešto u Natanzu, nešto u Isfahanu, nešto u Fordowu, a nešto na još niz lokacija za koje nikad nismo čuli? Na koliko je lokacija uopće? Ako smo išta naučili u ovih 12 mjeseci jest to da Iranci raštrkavaju na više lokacija sve svoje kritične resurse. 

I koliko trebaš biti glup za to najaviti unaprijed? To je jednako glupo kao kad je Trump 2025. najavio napad na iranski nuklearni program dva tjedna prije napada. Tako da Iranci imaju vremena u žurbi sve to skloniti. Napad je prema Trumpovim riječima navodno bio sjajno proveden, toliko sjajno da sad treba otimati Iranu obogaćeni uran?!

Jedino u što sam posve siguran je slijedeće: - kad ovaj rat završi kroz koji mjesec (jer Trumpu idu izbori, a cijena goriva raste), a iranski režim to nekako preživi, Iran će uložiti maksimalne napore da što prije razviju svoju nuklearnu bombu. Pri tome imaju pred očima Sjevernu Koreju i Kim Jong-Una s kojim je Trump veliki prijatelj, baš zato jer Kim ima svoje nuklearne bombe. 
Ovaj rat zato dakle ima samo dva moguća ishoda. Jedan je zamjena iranskog režima s nekim tko želi suradnju s SAD, uz potpunu demilitarizaciju Irana i potpunu kontrolu nad iranskim nuklearnim programom. Drugi je iranski nuklearni pokus, pa ćemo znati na čemu smo. 

FOTO 100 fotografija ratnog užasa na Bliskom istoku
1/100

No kako smo došli do sadašnjeg ludila? Davno, još 2015. je JCPOA sporazum omogućavao nadzor iranskog nuklearnog programa. Nadzor je obavljala Međunarodna agencija za atomsku energiju IAEA, a JCPOA sporazum je potpisao Iran sa SAD, Rusijom, Kinom, Njemačkom, Francuskom i Britanijom. Sve je išlo po planu, počela je demontaža iranskih centrifuga za obogaćivanje urana i razrjeđivanje urana na razinu dovoljnu za nuklearne elektrane. No onda je 2018. Trump po preporuci Netanyahua razvalio taj sporazum, jer su obojica imali osjećaj da Iran želi prevariti IAEA, ali ništa više od osjećaja. 

SAD je 2018. dakle istupio iz JCPOA sporazuma, a 2019. je Iran objavio da ih se JCPOA više ne tiče, dok su već godinu kasnije objavili da su nastavili s obogaćivanjem urana, svi sretni da ih ne obvezuje nikakav sporazum na ikakvu kontrolu svog nuklearnog programa. 

Možemo pretpostaviti da se u Iranu možda moglo prevariti inspektore IAEA, ali to bi bili  izuzetci, jer je glavnina iranskog nuklearnog programa bila pod čvrstim nadzorom IAEA. Svako iranski pokušaj prevare nad inspektorima IAEA značilo bi žestoke sankcije Iranu sa svih strana, od svih potpisnica JCPOA. Ali ovako, bez ikakvog sporazuma Iran nema nikakvog nadzora nad svojim nuklearnim programom. I sad smo tu gdje jesmo.

Komentara 9

Pogledaj Sve
DR
Draconic5
19:47 08.03.2026.

Nikakve to veze nema kad će Trump završiti rat...jer na Iran će i dalje pomno paziti Izrael, tako da, ništa od vaših snova o bombici...

LU
Lujo123
20:46 08.03.2026.

Pitam umjetnu inteligenciju: "Uspješnost istraživača koji se bave nekom znanstvenom disciplinom se prije svega mjeri u broju citata u kojima ih se u znanstvenim časopisima citira. Možeš li mi provjeriti u koliko znanstvenih časopisa je citiran doktor Tonči Tadić, tzv. atomski fizičar?" ------------------ I dobijem interesantan odgovor: "Kratak odgovor: ne postoji javno dostupni dokaz da je dr. Tonči Tadić značajnije citiran u međunarodnim znanstvenim časopisima, a u glavnim znanstvenim bazama citata (Google Scholar, Web of Science, Scopus) ne pojavljuje se profil s većim brojem citata." ---------------------- Ali nas zato takozvane Hrvatske novine u srpskom lažništvu svakodnevno obasipaju sa mišljenjima tog potpuno nevažnog takozvanog atomskog fizičara!

EU
eurofil55
20:12 08.03.2026.

Sada: Dužnosnici administracije Donalda Trumpa podnijeli su dosad najdetaljnije izvješće o američkoj procjeni iranskog nuklearnog kapaciteta. Navode da je Iran na početku rata u subotu posjedovao 11 bombi obogaćenih uranijem koje bi se mogle pretvoriti u materijal za nuklearno oružje u samo jednom tjednu. U utorak su dužnosnici u razgovoru s novinarima rekli da iranske zalihe sastoje se od 10.000 kg obogaćenog uranija, od čega je otprilike 460 kg obogaćeno na 60 posto. "Taj materijal je mogao biti obogaćen do praga od 90 posto, koji se općenito smatra oružjem, za jednu sedmicu do deset dana", kazao je jedan od neimenovanih američkih zvaničnika.Oni također tvrde da je Iran testirao bunkere i detonatore, što je, prema američkim zvaničnicima, dokaz da bi Teheran bio u stanju brzo pretvoriti uranijum u oružje koje bi se koristilo protiv protivnika. Prije: Činjenica je da su još 2023. inspektori IAEA pronašli čestice uranija obogaćene na 83 posto, do sada je na Zapadu bila skrivena, a to govori sve ili uglavnom sve. Od 83% do 90% potrebno je oko 20 radnih dana. Kad su već prešli 60%, sigurno se tu nisu zaustavili. Nuklearno postrojenje Fordow, koje je pretrpilo teška površinska oštećenja u 12-dnevnom ratu, nije glavno iransko postrojenje za obogaćivanje uranija. Potpuno je jasno da Iran posjeduje nuklearno oružje i da su Amerikanci toga svjesni.

