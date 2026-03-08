Hrvatski analitičar: 'Ovo je nešto najblesavije što sam dosad čuo, ali vjerojatno ne i zadnja glupost Trumpa'

Analitičar Tonči Tadić reagirao je na izjavu američkog predsjednika Donald Trump je izjavio da je sprječavanje Irana da ikada dobije nuklearno oružje jedan od njegovih ratnih ciljeva. SAD i Izrael razgovarali su o slanju specijalnih snaga u Iran kako bi zaplijenile njegove zalihe visoko obogaćenog urana u kasnijoj fazi rata, prema izvješću Axiosa u subotu.

U nastavku prenosimo u cijelosti reakciju Tončija Tadića: "Amerika i Izrael planiraju poslati specijalne snage usred Irana da napadnu iranska nuklearna postrojenja i od tamo otmu iranski obogaćeni uran. Ma nemojte! Ovo je nešto najblesavije što sam dosad čuo, ali vjerojatno ne i zadnja glupost od Netanyahua i Trumpa.

Kako će to izvesti? Kako će to iznijeti? Navodno je riječ o 450 kilograma uranija obogaćenog do 60 posto. To je visoko radioaktivno nuklearno gorivo, koje se mora prenositi u posebnim spremnicima. Ne može se to zamotati u par folija, pa idemo vani u par helikoptera. Ako ništa drugo možemo zajamčiti veću skupinu američkih i izraelskih vojnika oboljelih od radijacijske bolesti. Uostalom, koliko je specijalaca u Americi i Izraelu trenirano za rukovanje sa nuklearnim gorivom? Možda misle poslati američke eksperte za nuklearno oružje, onih 350 koje je Elon Musk rastjerao s posla u onom ludilu početkom 2025. navodno radi rezanja troškova, pa ih se mjesecima kasnije tražilo po kućama i molilo da se vrate na posao, jer takvih ljudi malo ima. Nije li logičnije sve to temeljito zarušiti eksplozivom u podzemnim tunelima gdje se i čuva?

Osim toga, je li doista sve iransko visoko obogaćeno uransko gorivo na istoj lokaciji? Ili je nešto u Natanzu, nešto u Isfahanu, nešto u Fordowu, a nešto na još niz lokacija za koje nikad nismo čuli? Na koliko je lokacija uopće? Ako smo išta naučili u ovih 12 mjeseci jest to da Iranci raštrkavaju na više lokacija sve svoje kritične resurse.

I koliko trebaš biti glup za to najaviti unaprijed? To je jednako glupo kao kad je Trump 2025. najavio napad na iranski nuklearni program dva tjedna prije napada. Tako da Iranci imaju vremena u žurbi sve to skloniti. Napad je prema Trumpovim riječima navodno bio sjajno proveden, toliko sjajno da sad treba otimati Iranu obogaćeni uran?!

Jedino u što sam posve siguran je slijedeće: - kad ovaj rat završi kroz koji mjesec (jer Trumpu idu izbori, a cijena goriva raste), a iranski režim to nekako preživi, Iran će uložiti maksimalne napore da što prije razviju svoju nuklearnu bombu. Pri tome imaju pred očima Sjevernu Koreju i Kim Jong-Una s kojim je Trump veliki prijatelj, baš zato jer Kim ima svoje nuklearne bombe.

Ovaj rat zato dakle ima samo dva moguća ishoda. Jedan je zamjena iranskog režima s nekim tko želi suradnju s SAD, uz potpunu demilitarizaciju Irana i potpunu kontrolu nad iranskim nuklearnim programom. Drugi je iranski nuklearni pokus, pa ćemo znati na čemu smo.

No kako smo došli do sadašnjeg ludila? Davno, još 2015. je JCPOA sporazum omogućavao nadzor iranskog nuklearnog programa. Nadzor je obavljala Međunarodna agencija za atomsku energiju IAEA, a JCPOA sporazum je potpisao Iran sa SAD, Rusijom, Kinom, Njemačkom, Francuskom i Britanijom. Sve je išlo po planu, počela je demontaža iranskih centrifuga za obogaćivanje urana i razrjeđivanje urana na razinu dovoljnu za nuklearne elektrane. No onda je 2018. Trump po preporuci Netanyahua razvalio taj sporazum, jer su obojica imali osjećaj da Iran želi prevariti IAEA, ali ništa više od osjećaja.

SAD je 2018. dakle istupio iz JCPOA sporazuma, a 2019. je Iran objavio da ih se JCPOA više ne tiče, dok su već godinu kasnije objavili da su nastavili s obogaćivanjem urana, svi sretni da ih ne obvezuje nikakav sporazum na ikakvu kontrolu svog nuklearnog programa.

Možemo pretpostaviti da se u Iranu možda moglo prevariti inspektore IAEA, ali to bi bili izuzetci, jer je glavnina iranskog nuklearnog programa bila pod čvrstim nadzorom IAEA. Svako iranski pokušaj prevare nad inspektorima IAEA značilo bi žestoke sankcije Iranu sa svih strana, od svih potpisnica JCPOA. Ali ovako, bez ikakvog sporazuma Iran nema nikakvog nadzora nad svojim nuklearnim programom. I sad smo tu gdje jesmo.