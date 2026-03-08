Sudac je fantastično odradio derbi, bez ikakve sumnje je najbolji u Hrvatskoj

Dinamo je u velikom derbiju hrvatskog nogometa u sklopu 25. kola HNL-a svladao Hajduk na Poljudu rezultatom 3:1. Strijelci za Dinamo su bili Miha Zajc, Gabriel Vidović i Monsef Bakrar, dok je za Hajduk poentirao Rokas Pukštas. Ovom pobjedom Dinamo se odvojio na 10 bodova prednosti na ljestvici ispred drugoplasiranog Hajduka.

Odlično je to što se nakon utakmice gotovo uopće ne priča o suđenju, a to uobičajeno znači da je sudac odradio odličan posao. Nažalost, u nogometnoj kulturi rijetko tko ima običaj pohvaliti suca kada sjajno odradi svoj posao. Gotovo nikad nećete vidjeti da se nekog suca hvali za odlično odrađenu utakmicu u usporedbi s tim koliko ga se kudi kada loše odradi utakmicu.

A sve hvalospjeve (i to ne prvi put) nakon najnovijeg izdanja derbija zaslužuje Mateo Erceg, glavni sudac dvoboja Hajduka i Dinama. Arbitar iz Pristega je od prve minute suvereno kontrolirao utakmicom, nije komplicirao niti kompenzirao s odlukama, uvijek je bio jasan i brz te nije dozvolio da na terenu nastanu nepotrebne tenzije.

Osim svih ovih pozitivnih elemenata, u tehničkom smislu ne možemo pronaći grešku Ercega s ove utakmice. Jedino bi se moglo debatirati je li Miha Zajc u 39. minuti kod hvatanja Pukštasa za dres trebao dobiti žuti karton. Erceg je odlučio da to nije prekršaj za žuti karton, no riječ je o situaciji koja bi se mogla debatirati i nikako nije riječ o nekakvoj čistoj pogrešci.

Već i sami vidite da se donekle i hvatamo za slamke jer ovo je bila gotovo pa besprijekorno odrađena utakmica. Još nešto što vrijedi dodati je koliko su kratko trajale VAR provjere koje je Erceg slušao na susretu. Istina, te situacije nisu bile pretjerano dvojbene, no i dalje treba pohvaliti Ercega zato što je komunikaciju zadržao na maksimalno desetak sekundi te time nije utjecao na rast nervoze kod igrača (ili publike).

Mateo Erceg je s razlogom potvrdio svoj status trenutačno najboljeg hrvatskog nogometnog suca. Međutim, moramo biti iskreni i kazati da mu konkurencija u ovom trenutku i nije pretjerano zahtjevna. Hrvatsko suđenje je u ovom trenutku na jako niskim granama, a Erceg ostaje jedna od rijetkih nada koja bi mogla osvjetlati tu prilično tamnu sliku.