Adut Dinama se s Hajdukovcima poigravao kao da su kadeti, no ostaje jedno važno pitanje

Gabriel Vidović je u protekla dva do tri tjedna pokazao zašto je bio jedno od prvih pojačanja ovosezonskog novog Dinama u dosad neviđenoj kadrovskoj rekonstrukciji. Nakon što je pretprošle sezone bio u redovima plavih na posudbi iz Bayerna, Dinamo se nije odlučio za isplaćivanje odštete pretprošlog ljeta, ali zato je prošloga, i to za odštetu od 1,2 milijuna eura.

U tom svojem prvom igračkom mandatu u Dinamu, Vidović je pružio učinak od devet golova i tri asistencije u 40 nastupa. Nikad nije uhvatio neki pravi kontinuitet forma, pa je tadašnja Dinamova struka zaključila da se milijunska investicija ipak ne isplati. Zasad u ovoj sezoni ima učinak od tri pogotka i četiri asistencije u 26 nastupa, te se ista teza o manjku kontinuiteta pravljenja prevage može provući.

Međutim, ono što 22-godišnji hrvatski krilni napadač radi posljednjih tjedana zavrjeđuje veliku pozornost. Posebice se tu ističu njegove izvedbe protiv Varaždina i Hajduka gdje je bio najživlji igrač plavih na terenu, potezima koji oduzimao dah izbacivao, pa čak i ponižavao suparničke igrače; od 'tunela', pa sve čak i do takozvanog 'sombrera'. Mladi desni bek Hajduka Luka Hodak je kvalitetno ugrabio priliku u seniorskom nogometu te imao nekolicinu kvalitetnih partija, no pored Vidovića je u derbiju izgledao kao kadet, a ne junior. Nije ga trener Hajduka Gonzalo Garcia bez razloga izvadio iz igre u 46. minuti.

Sve to što je Vidović napravio posljednjih tjedana je nešto za što Dinamo zna da on ima u sebi. Ne bi mu klub bez razloga dao broj 10 na dresu, taj broj se baš ne može dobiti na 'humanitaran' način. Međutim, svi se s razlogom pitaju može li Vidović pružati ovakve vrsne izvedbe iz tjedna u tjedan, a ne pet-šest puta u sezoni. Jer pet-šest puta u sezoni ipak nije dovoljno za klub poput Dinama.

Ozljeda Arbera Hoxhe, koji je u prvom dijelu sezone bio jedan od najboljih Dinamovih igrača, gurnula je Vidovića ponovno u prvi plan i ta prilika je u kontekstu trenutka opravdana. No koliko god da Vidović trenutačno dobro izgleda, Hoxha je Dinamu ipak dao više u ovoj sezoni i u tom smislu bi se vrlo lako mogao vratiti u prvih 11 kad se oporavi.

Sve to će vjerojatno biti tako, osim ako Vidović konačno ne počne pokazivati kontinuitet vrsnih izvedbi, jedino tada borba za mjesto lijevog krila u Dinamu postaje nešto izjednačenija. Ovakva razina nogometnih izvedbi kakve je Vidović pokazao protiv Varaždina i Hajduka je najviša moguća razina, te bi u slučaju da nastavi s ovakvom formom Dinamo u suštini dobio još jedno veliko pojačanje.