Garcia je marginalizirao Livaju, to bi ga moglo koštati otkaza. Logika Urugvajca je neshvatljiva!

Gonzalo Garcia, trener Hajduka, apsolutno je najveći gubitnik utakmice Hajduka i Dinama (1:3). Niti u trećem ovosezonskom derbiju protiv Dinama Garcia nije uspio ostvariti pobjedu, a upisao se i u ne baš veliki krug trenera Hajduka koji su izgubili oba domaća prvenstvena derbija iste sezone. Podsjetimo, u prvom derbiju u Splitu bilo je 0:2, a sada 1:3.

I zato je sve više onih koji zazivaju smjenu urugvajskog stručnjaka. Na pitanje ostaje li na klupi Hajduka, Garcia je nakon utakmice vješto izbjegao konkretan odgovor:



- Radit ćemo kako bismo bili što bolji. Tužan sam zbog igrača. I danas su dali sve od sebe. Istina, griješili smo, ali pokazali su mentalitet, vratili se u utakmicu nakon 0:2. Imali smo priliku za izjednačenje, a onda smo opet pogriješili. Kada primite ovakve pogotke, onda vidite koliko imate prostora za napredak. Igrali smo, pokušavali, a i u drugom dijelu počeli smo dobro, s novom energijom."

Hajduk je ovog tjedna ispao i iz SuperSport Hrvatskog kupa, pa se sezona već sada može okarakterizirati kao gubitnička. Jer, teško je vjerovati da Hajduk može nadoknaditi 10 bodova zaostatka za plavima. A ono što mnoge navijača smeta kod Garcije je činjenica da je marginalizirao Marka Livaju, a pritom ništa nije dobio, barem što se rezultata tiče. Jer, Hajduk s Livajom prošle je godine u ovo isto vrijeme bio nekoliko bodova ispred Dinama, a sada zaostaje čak 10.

Osvrnuo se po završetku utakmice Garcia i na odnos s Markom Livajom i objasnio zašto on nije startao:

- Zato što Šego radi sjajan posao cijelu godinu. Na treningu je dobio udarac, no izgurao je kroz to. To je realnost. Ali, nemam problema s Livajom. Kada si trener, ništa nije osobno. Ništa. Sve odluke su u klupskom interesu i svi u klubu tako moraju razmišljati. Mogu biti populist i prodavati vam maglu, ali donosim odluke na temelju onoga što vidimo. Mislim da imamo dobar odnos. On je navikao igrati uvijek, ali ja imam svoju ideju i to je da drugi igrač igra fantastičan nogomet. Uvijek nastojim biti pošten s odlukama.

Možda Garcia, kako tvrdi, nema problema s Livajom, ali Livaja sigurno ima s njim. Jer, najbolji igrač bijelih teško se nosi sa sadašnjom situacijom u kojoj je marginaliziran, u kojoj ne može dati maksimalan doprinos momčadi.

Rezultati, pogotovo u 2026. godini, dokazuju da je Garcia ipak u krivu, jer bez pravog, raspoloženog Livaje, Hajduk nije imao baš nikakve šanse nositi se s Dinamom u borbi za naslov. I zato bi Garciju glave, odnosno otkaza, mogao koštati baš ta činjenica da je Livaja pod njegovim vodstvom postao neprepoznatljiv i neučinkovit. Od golgetera koji je sam nosio Hajduk i rješavao utakmice, Garcia je od Livaje stvorio problem.

I koliko god Garcia tvrdi da Livaja ne igra zato što je Šego bolji igrač za momčad, teško je shvatiti logiku da se odrekneš takvog paklenog igrača...