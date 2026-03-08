Naši Portali
Nelogična odluka

Garcia je marginalizirao Livaju, to bi ga moglo koštati otkaza. Logika Urugvajca je neshvatljiva!

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/2
Autor
Karlo Ledinski
08.03.2026.
u 21:00

Koliko god Urugvajac opravdavao svoje ideje, činjenica je da je Livaja, igrač koji je godinama nosio Hajduk i sam rješavao utakmice, pod Garcijom odjednom postao potpuno neprepoznatljiv i neučinkovit. I to je zasigurno i krivica trenera

Gonzalo Garcia, trener Hajduka, apsolutno je najveći gubitnik utakmice Hajduka i Dinama (1:3). Niti u trećem ovosezonskom derbiju protiv Dinama Garcia nije uspio ostvariti pobjedu, a upisao se i u ne baš veliki krug trenera Hajduka koji su izgubili oba domaća prvenstvena derbija iste sezone. Podsjetimo, u prvom derbiju u Splitu bilo je 0:2, a sada 1:3.

I zato je sve više onih koji zazivaju smjenu urugvajskog stručnjaka. Na pitanje ostaje li na klupi Hajduka, Garcia je nakon utakmice vješto izbjegao konkretan odgovor: 


- Radit ćemo kako bismo bili što bolji. Tužan sam zbog igrača. I danas su dali sve od sebe. Istina, griješili smo, ali pokazali su mentalitet, vratili se u utakmicu nakon 0:2. Imali smo priliku za izjednačenje, a onda smo opet pogriješili. Kada primite ovakve pogotke, onda vidite koliko imate prostora za napredak. Igrali smo, pokušavali, a i u drugom dijelu počeli smo dobro, s novom energijom."

FOTO Vatreno je na tribinama Poljuda: Pogledajte zanimljivu poruku Torcide
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
1/11

Hajduk je ovog tjedna ispao i iz SuperSport Hrvatskog kupa, pa se sezona već sada može okarakterizirati kao gubitnička. Jer, teško je vjerovati da Hajduk može nadoknaditi 10 bodova zaostatka za plavima. A ono što mnoge navijača smeta kod Garcije je činjenica da je marginalizirao Marka Livaju, a pritom ništa nije dobio, barem što se rezultata tiče. Jer, Hajduk s Livajom prošle je godine u ovo isto vrijeme bio nekoliko bodova ispred Dinama, a sada zaostaje čak 10.

Osvrnuo se po završetku utakmice Garcia i na odnos s Markom Livajom i objasnio zašto on nije startao: 
- Zato što Šego radi sjajan posao cijelu godinu. Na treningu je dobio udarac, no izgurao je kroz to. To je realnost. Ali, nemam problema s Livajom. Kada si trener, ništa nije osobno. Ništa. Sve odluke su u klupskom interesu i svi u klubu tako moraju razmišljati. Mogu biti populist i prodavati vam maglu, ali donosim odluke na temelju onoga što vidimo. Mislim da imamo dobar odnos. On je navikao igrati uvijek, ali ja imam svoju ideju i to je da drugi igrač igra fantastičan nogomet. Uvijek nastojim biti pošten s odlukama.

Možda Garcia, kako tvrdi, nema problema s Livajom, ali Livaja sigurno ima s njim. Jer, najbolji igrač bijelih teško se nosi sa sadašnjom situacijom u kojoj je marginaliziran, u kojoj ne može dati maksimalan doprinos momčadi.

Rezultati, pogotovo u 2026. godini, dokazuju da je Garcia ipak u krivu, jer bez pravog, raspoloženog Livaje, Hajduk nije imao baš nikakve šanse nositi se s Dinamom u borbi za naslov. I zato bi Garciju glave, odnosno otkaza, mogao koštati baš ta činjenica da je Livaja pod njegovim vodstvom postao neprepoznatljiv i neučinkovit. Od golgetera koji je sam nosio Hajduk i rješavao utakmice, Garcia je od Livaje stvorio problem.

I koliko god Garcia tvrdi da Livaja ne igra zato što je Šego bolji igrač za momčad, teško je shvatiti logiku da se odrekneš takvog paklenog igrača...
Avatar bizarnjak
bizarnjak
22:02 08.03.2026.

Kako sam i napisao! Veliki članak o porazu ili radi poraza Hajduka i kratka info da je dinamo pobjedio!

BE
Berlioz
21:27 08.03.2026.

Nije Hajduk prošle sezone imao priliku postati prvak zbog svoje briljantne igre nego zato jer je Dinamo osvojio bitno manje bodova nego ove ili bilo koje druge sezone. Sad kad smo se vratili navikama pobjeđivanja Hajduk neće imati priliku, igrao Livaja ili ne te kako god se zvao trener.

Avatar majkarusija
majkarusija
21:17 08.03.2026.

Istu stvar je Gattuso radio Pukstasu koji je trenutno najbolji igrac Hajduka. I to su treneri !?

